Diğer
Kategoriler

Ali Dürüst: 'Kupa vermek de, almak kadar güzel'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, kupa töreninin ardından konuştu. Galatasaray'da yönetici olduğu günler hatırlatılan Dürüst, "Kupa vermek de almak kadar güzel" ifadelerini kullandı.

Ali Dürüst: Kupa vermek de, almak kadar güzel

20 Mayıs 2018 23:40

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, kutlamaların ardından konuştu. Şampiyonluk yarışının son maça kadar devam ettiğini söyleyen Dürüst, "Amacımız bunu sağlayıp futbolun değerini yükseltmek. 1 takım şampiyon olacaktı, bu sene Galatasaray oldu ve kupasını verdik. Önümüzdeki sene yarış devam edecek. Bu kupayı verecek olmak benim için heyecan vericiydi. Kupayı almak da güzel, vermek de güzel. Ancak şu anda TFF yöneticisi olarak Ali Düşmez’le birlikteyiz. Kendisi dün de Erzurumspor’un kupasını verdi. Herkes kupasını aldı, inşallah önümüzdeki sene güzel bir sezon geçecek" dedi.
Ali Düşmez de, Dürüst'ün sözlerine katıldığını belirterek, "Bu güzel bir oyun. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Çok heyecanlı bir lig geçti. Spor adamı olarak çok mutluyum" diye konuştu.  

Bozhan Memiş - Uygar Aydın
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç