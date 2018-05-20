Ali Dürüst: 'Kupa vermek de, almak kadar güzel'

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, kutlamaların ardından konuştu. Şampiyonluk yarışının son maça kadar devam ettiğini söyleyen Dürüst, "Amacımız bunu sağlayıp futbolun değerini yükseltmek. 1 takım şampiyon olacaktı, bu sene Galatasaray oldu ve kupasını verdik. Önümüzdeki sene yarış devam edecek. Bu kupayı verecek olmak benim için heyecan vericiydi. Kupayı almak da güzel, vermek de güzel. Ancak şu anda TFF yöneticisi olarak Ali Düşmez’le birlikteyiz. Kendisi dün de Erzurumspor’un kupasını verdi. Herkes kupasını aldı, inşallah önümüzdeki sene güzel bir sezon geçecek" dedi.

Ali Düşmez de, Dürüst'ün sözlerine katıldığını belirterek, "Bu güzel bir oyun. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Çok heyecanlı bir lig geçti. Spor adamı olarak çok mutluyum" diye konuştu.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

