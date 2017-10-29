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Ali Efe Avrupa Şampiyonu oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ali Efe Yeğin Yunanistan'da gerçekleştirilen motosiklet yarışlarında Avrupa Şampiyonu oldu.

Ali Efe Avrupa Şampiyonu oldu

29 Ekim 2017 17:55

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un pistlerdeki gururu olan Ali Efe Yeğin, 2017 yarış sezonunda hem Balıkesir'i hem de Türkiye'yi kupa yağmuruna tuttu. Yeğin, BMU Avrupa Şampiyonası'nın son iki etabına klasman birincisi olarak katıldı ve son iki yarışta da damalı bayrağı birinci olarak gördü.

2017 sezonunda üç ayrı turnuvaya katılan ve tüm yarışlarda üstün başarı göstererek birincilik kürsülerinde şampiyonluk elde eden Yeğin, hedefini dünya şampiyonasına çevirdi. Elde ettiği başarılı ile ilgili açıklamada bulunan başarılı sporcu Ali Efe Yeğin, "Benim için başarılı geçmiş olan 2017 Türkiye şampiyonası ve Avrupa şampiyonası var. Başarımın sebebi çok çalışmak ve azmetmek olsa da asıl gücü bana destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur. Bana vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Ayrıca Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Yusuf Hocaoğlu ve tüm yöneticilerimiz ile tüm Balıkesirlilere ve spor camiasına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Genel klasman birincisi olarak sürdürdüğüm Avrupa Şampiyonası'ndaki yarışlarda arkamda yüce Türk ulusunun olduğunu biliyor olmam bana azim veriyor. Avrupa’da bir çok ülkede kürsü görerek İstiklal Marşı’mızı çaldırmamdaki en büyük etken bana verilen destek. Eğer Dünya Şampiyonası'nda yarışma imkanı verilirse Balıkesir’imizi ve Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ederek adımızı dünyaya duyurmak istiyorum" şeklinde konuştu. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: Ali Efe Yeğin, avrupa şampiyonu

 

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