Ali Erdem burs bulabilirse Hollywood'da yönetmen olacak

Dünyanın en iyi film okulu olarak bilinen ve lisans bölümüne her yıl dünyadan az sayıda öğrenci kabul eden New York Film Academy bu yıl Türkiye'den Ali Erdem Ekşi'yi yüzde 35 burs ile lisans programına kabul etti. Ali Erdem Ekşi, New York Film Academy'ye gidebilmek için eğitim giderlerinin kalan yüzde 65'lik kısmını karşılayacak bir burs arıyor.



Ali Erdem Ekşi, daha önce de üst üste iki yıl State University of New York tarafından düzenlenen Genius Olympiad'da creative writing alanında ülkemize bir gümüş bir altın madalya kazandırmış, daha küçük yaşlarda çektiği kısa filmler, Yunanistan'da çocuk filmleri festivalinde gösterilmiş ve Türkiye'de ulusal yarışmalarda ödül kazanmıştı. Burs bulup New York Film Academy'ye gidebilirse hedefinin dünya çapında bir yönetmen olmak olduğunu söyleyen Ali Erdem, Oscar ödülünü havaya kaldıran ilk Türk olmak istediğini ve bu gururu yaşarken kendisine bu imkanı sağlayan herkesi Akademi'nin kürsüsünden tüm dünyaya duyurmak istediğini belirtiyor. Ali Erdem'in en büyük hedefi ise bir Türk yönetmen olarak hem yerli hem Hollywood projelerinde yer alarak, Türk kültürünün uluslararası alanda tanıtımına katkıda bulunmak.