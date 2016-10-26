Alman Boks Federasyonu, Ali Eren Demirezen ile Danny Williams arasında oynanacak maçın iptal edilmesini istedi.EC BOXİNG’in Başkanı ve sporcunun menajeri Erol Ceylan, konu hakkında yaptığı açıklamada, Alman Boks Federasyonu’nun maça karşı çıktığını belirterek, "Federasyon başkanı beni bizzat arayarak bu maçı iptal etmemi rica etti. Sebebi ise; Danny’in ileri derecede boksör hastalığı olan reflekslerdeki yavaşlama olarak bildirdi. Danny Williams’ın artık maçlardan sonra yürüyemediği, zihninin tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremediği, hatta kendi otel odasını bile bulmakta güçlük çektiğini vurguladı. Ayrıca Danny Williams’a Almanya’da bundan sonra boksu yasakladıklarını ve etkileri olduğu her ülkede Danny’in ringe çıkmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ben de kendisine durum bu kadar ciddiyse maçı iptal ettiğimi bildirdim. Danny ile görüştüm ve bana dövüşmesi gerektiğini söyledi. Dövüşmezse küçük kızına bakamayacağını ve okul masraflarını nasıl karşılayamayacağını belirtti. Ben de kendisine dövüşmenin dışında da birçok şekilde çalışabileceğini, örneğin antrenörlük gibi şeyler yapabileceğini söyledim" şeklinde konuştu.

Ali Eren: "Hasta adama yumruk vurmam, gerekirse boksu bırakırım"

Milli boksör Ali Eren Demirezen ise maçın iptal edilmesinin ardından bu durumda kesinlikle yumruk atamayacağını belirterek, "Ben hasta bir adama yumruk vurmam. Gerekirse eldivenlerimi çıkarır atarım ancak dövüşmem. Danny Williams, yeryüzünün gelmiş geçmiş en iyi boksörlerinden birisi olan Mike Tyson’u nakavt ederek boks hayatına son vermiş başarılı bir boksördür. Kendisini bu durumlara düşmesi beni çok üzdü. Kendisine boksu bırakmasını ben de tavsiye ettim" şeklinde konuştu.