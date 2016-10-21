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Ali Eren Demirezen’in rakibi ringden kaçtı

Olimpiyat sporcumuz Ali Eren Demirezen’in Almanya’da çıktığı maçta rakibi ringi terk etti.

Ali Eren Demirezenin rakibi ringden kaçtı

21 Ekim 2016 23:34

Polonyalı rakibi Patryk Kowoll karşısında iyi bir müsabaka çıkaran Demirezen, maçın ilk raundunda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Raunt arasında köşesine giden Kowoll birden eldivenlerini çıkarmaya başladı. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken rakip maçı bıraktığını ve dövüşmeyeceğini açıkladı. Seyircilerin şaşkın bakışları arasında maçı terk eden Kowoll hükmen yenik sayıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Polonyalı boksör, "Hayatımda bu kadar güçlü yumruklar görmedim. Ali Olimpiyatlarda dövüşmüş kaliteli ve güçlü bir boksör onun karşısında hayatımı tehlikeye atamazdım. Bana vurduğu yumrukları yeyince kendimi tır çarpmış gibi hissediyordum. Müsabakaya devam edersem ağır yaralanma veya daha tehlikeli sonuçlar alabileceğimi düşünerek maçtan çekilme kararı aldım. Ali’yi tebrik ediyorum dünyanın zirvesine çıkacağına olan inancım tamdır. Teknik ekibim ne kadar ısrar etse de ben kendimi tehlikeye atamazdım" dedi.

Etiketler: Ali Eren Demirezen


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