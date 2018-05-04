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Ali Fatinoğlu: 'Sıra Galatasaray’ın başarı için hikayemizi yazmaya geldi'

Galatasaray’da başkan adayı Ali Fatinoğlu, "Okul hayatım, profesyonel hayatım, aile hayatım ve kendi sanayici kimliğimle hep büyük başarılar elde ettim. Sıra damarlarımda akan kan olan Galatasaray için başarı hikayemizi yazmaya geldi" dedi.

Ali Fatinoğlu: Sıra Galatasarayın başarı için hikayemizi yazmaya geldi

04 Mayıs 2018 19:51

Galatasaray’da Seçimli Genel Kurul 19-26 Mayıs 2018’de yapılacak. Başkan adaylığı ile ilgili yazılı açıklama yapan Ali Fatinoğlu, "Okul hayatım, profesyonel hayatım, aile hayatım ve kendi sanayici kimliğimle hep büyük başarılar elde ettim. Sıra damarlarımda akan kan olan Galatasaray için başarı hikayemizi yazmaya geldi. Ekibimiz, branşlarında zirveye çıkmış, Galatasaraylıya yakışır hayat yaşayan, şov yapmayan, karakterli, ihtisas sahibi kişilerden oluşuyor. Güçlü bir kadroyuz. Kadromuzda 4 profesör, 3 öğretim görevlisi, 3 bankacı, 17 iş adamı, 9 avukat, 3 profesyonel üst düzey yönetici, 1 mimar, 2 medya yöneticisi, 1 ilaç sektöründe firma sahibinden oluşuyor. Listemizdeki kişilerden 24’ü Galatasaray Lisesi mezunu. Asil Yönetim de 2 kadın ve 8 erkekten oluştu" dedi. 

 

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