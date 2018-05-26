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Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut, Mustafa Cengiz'i tebrik etti

Galatasaray'da gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda Mustafa Cengiz yeniden başkan oldu.

Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut, Mustafa Cengizi tebrik etti

26 Mayıs 2018 21:03

Ozan Korkut, 16. sandığın açıklanmasından hemen önce salona gelerek Cengiz'i tebrik etti. Korkut'un bu hareketi büyük alkış aldı. Ali Fatinoğlu da salondan ayrılmadan önce Cengiz'i tebrik etti ve alkışlandı.
Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz, tebrikleri kabul etti. 4. sandığın açıklanmasının ardından salondan ayrılan Ozan Korkut, 15. sandığın açıklanmasının ardından tekrar salona geldi ve Mustafa Cengiz'i tebrik etti. Galatasaray için hayırlı olmasını dileyen Korkut, "Mustafa Cengiz'i tebrik ederim" ifadelerini kullanarak kısa bir açıklama yaptı. Korkut'un salona tekrar dönerek Başkan Mustafa Cengiz'i tebrik etmesi salonda büyük alkış aldı. Ali Fatinoğlu da 7. sandığın açıklanmasının ardından bir diğer başkan adayı Ali Fatinoğlu da Mustafa Cengiz'i tebrik ederek Galatasaray Lisesi'nden ayrılmıştı. Fatinoğlu'nun bu hareketi de alkış aldı. Bir diğer başkan adayı Dursun Özbek ise oy kullandıktan sonra Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde sandıkların açılmasını bekledi. Dursun Özbek, gün boyu bahçede kurmayları ve yardımcılarıyla birlikte beklerken, 11. sandığın açıklanmasının ardından okuldan ayrıldı.
Bozhan Memiş
 

 

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