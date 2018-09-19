Ali Fırtınası İrlanda'yı vurdu: 1 ölü

Britanya adalarını vuran Ali Fırtınası İrlanda'yı da etkisi altına aldı. Galway Kontluğunda bir karavanın şiddetli rüzgar nedeniyle falezden yuvarlanması sonucu, araçta bulunan 50 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Kamp bölgesinde karavanda kalan kadının turist olduğu düşünülüyor.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, hayatını kaybeden kadının ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı etkisi altına alan fırtına nedeniyle 80 bin ev elektriksiz kalırken, şiddetli rüzgarların ulaşımı olumsuz etkilediği, ağaçların devrildiği ifade edildi.

Kuzey İrlanda'da, İskoçya'da ve Kuzey İngiltere'de fırtınaya karşı hazır olunması uyarıları yapıldı.

İngiltere'de şiddetli rüzgarların ve dev dalgaların hayati tehlike oluşturabileceği uyarıları yapılırken, elektrik kesintileri olabileceği bildirildi.