Ali Koç: "Derin bir mahcubiyet içindeyiz"

Fenerbahçe dergisi ile taraftara seslenen Başkan Ali Koç, "Futbol takımımızın art arda elde ettiği talihsiz sonuçlar, ne yazık ki beklentilerimizin dışında bir başlangıç yaşamamıza sebep oldu. Bu noktada, sizlere yaşattığımız üzüntü, mutsuzluk, hatta umutsuzluk duyguları sebebiyle derin bir mahcubiyet içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Ekibimizin beklentilerimizin çok altında performans göstermesi, futbol şubemizdeki mevcut kriz ortamına sebep olmuştur. Bana göre bu durumun ana sebebi, hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır. Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız. İnanarak attığımız adımların ve yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; her ne konuda olursa olsun, Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim.

Bununla beraber, sportif anlamda iki aydır yaşadığımız bu kabul edilemez başlangıç, tohumlarını attığımız köklü yapılanma ve vizyon değişiminin, çok daha sancılı ve zorlu geçmesine yol açmaktadır. Ancak yaşanan her türlü olumsuzluğa, Fenerbahçe'mizin başarısızlığı için ellerini ovuşturarak pusuda bekleyen belli kesimler ve onların lobilerine rağmen doğru bildiğimiz yolda ilerlemek için sabırla, inançla ve var gücümüzle çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Daha önce de dile getirdiğim gibi, bizim asıl hedefimiz günü kurtarmak değil, soğukkanlı, planlı ve kararlı adımlarla ‘geleceğin Fenerbahçe'sini' oluşturmaktır. Bu doğrultuda, kısa vadede yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Diğer branşlardaki başarılara dikkat çeken Koç, "Geçtiğimiz ay, olimpik şubelerimizde birbirinden farklı başarılar elde ettik. Camiamızın önemli değerleri olan olimpik şubelerimizin başarıları, bu günlerde bizlere moral ve motivasyon kaynağı olan unsurlardandır. İspanya'nın Castellon kentinde yapılan Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi kadınlarda temsil eden Fenerbahçe Atletizm şubemiz şampiyon oldu. İstanbul Büyük Erkekler Ferdi Boks şampiyonasında mücadele eden boksörlerimiz, şampiyonayı 9 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamladı. 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks turnuvasında Fenerbahçeli milli boksörler, 2'si altın, 3'ü gümüş, 4'ü bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalyanın sahibi oldular. Alt minikler ve Yıldızlar Şampiyonasında da ringe çıkan yıldızlar kategorisinde Samet Tekin, Eray Orman, Metehan Bozkurt ve üst minikler kategorisinde Yunus Emre Uyar altın madalya kazanan sporcularımız oldu. Kürek şubemizde ise, Bulgaristan Plovdiv kentinde düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonasında kürekçilerimiz Mert Kaan Kartal, Fatih Ünsal ve Enes Kuşku hafif kilo dört çifte finalinde Dünya 3.'sü oldu. Bir spor kulübü olarak Fenerbahçe'mize yaşattıkları bu mutluluk ve gurur verici tablo için tüm sporcularımıza ve şube sorumlularımıza sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Kulübümüz, sistem oturtma ve tüm paydaşları ile ilişkilerini olması gereken noktaya getirme konusunda kararlı adımlarını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.