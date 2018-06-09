Ali Koç destek istedi, İzmir’de taraftar harekete geçti

Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü’nün değil, Türk spor tarihinin en büyük ve dikkat çeken kongresinden 37. başkan olarak çıkan Ali Koç. camiayı da birbirine bağladı. Yeniden kenetlenen sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç’un başkan olmasının heyecanı yaşanırken, kulübe maddi anlamda ilk destek İzmir’den geldi.

İzmir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Çalışkan’ın, “Feneriumlara gitmenin tam zamanı şimdi” açıklamasıyla harekete geçen Fenerbahçeliler, Forum Bornova AVM’deki Fenerium mağazasını akın etti. Mağazanın raflarını adeta boşaltan taraftarlar, birkaç saat içinde on binlerce liralık alışveriş yaparak kulübe katkıda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Çorbada herkesin tuzu olacak” sözünü üzerlerine alındıklarını kaydeden İzmir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Çalışkan, “Sadece bu mağazada değil İzmir’deki diğer mağazalarda da aynı izdiham yaşanıyor. Kampanya tüm raflar boşalıncaya kadar devam edecek. Tüm İzmirli Fenerbahçeli dostlarımızın kampanyamıza desteklerini bekliyoruz. Şanlı Fenerbahçe’mizi hep beraber eski görkemli günlerine kavuşturacağız” diye konuştu.

Dernek üyeleri 3 Temmuz sürecinde büyük zarara uğrayan kulüpleri için yine benzer bir organizasyon düzenlemiş ve hatırı sayılır bir bilançoyu kulübün kasasına koymasını sağlamıştı.

Ali Gözeten

