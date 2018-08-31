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Ali Koç genç yetenekten böyle bahsetmişti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, profesyonel sözleşme imzalanan 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

Ali Koç genç yetenekten böyle bahsetmişti

31 Ağustos 2018 12:48
Ali Koç genç yetenekten böyle bahsetmişti - Tıkla İzle

Fenerbahçe, geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve İngiltere'den kulüplerin peşinde olduğu iddia edilen 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ali Koç, 28 Temmuz'da yapılan divan kurulu toplantısında genç yetenekten övgü dolu sözlerle söz etmişti. Koç, Ömer Faruk'un yaş grubunda Türkiye'nin en iyi ismi olduğunu vurgulamıştı. 

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzaladı

İşte Ali Koç'un Ömer Faruk Beyaz için söylediği o sözler:

"Ömer Faruk Beyaz'dan bahsettiniz. Feyenoord maçında babasıyla arkamda oturuyordu. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Ben kendileri ile şu ana kadar iki defa görüştüm. Sportif direktörümüz de birkaç defa görüştü. Daha evvelki yönetimimiz kendisiyle ve ailesiyle bir mukavele imzaladı. Bu çok çok önemli. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunda belki de tartışmasız Türkiye'deki en iyi oyuncuların başında gelmektedir veya en iyisidir. Dolayısıyla başkaları da ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Zaman zaman soru işaretleriyle bize gelip gidiyorlar. Futbolda bazen aileler çocuklarını o kadar iyi yetiştirip, o kadar iyi pozisyon alıyorlar ki kariyerine büyük katkı sağlıyorlar. Ama çoğunlukla tam tersi oluyor. Uzun vadeli konulara yaklaşamıyorlar. Ama bu aile Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecek bir şekilde inşallah çocuklarını yetiştirirler. 1. sınıf bir futbolcu var. Ona da nasıl dikkat ettiniz bilmiyorum, ben de sizi tebrik ediyorum."  

Etiketler: Ali Koç, fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz

 

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