“Batı Orta Doğu’da ne olup bittiğini anlamıyor. İslam dünyası hakkında bilgisiz ve ön yargılılar. Dünyada yaşadığımız en büyük sıkıntı, değişimin çok hızla gerçekleşiyor olması. Eski dünya öldü, yeni doğmaya çalışıyor...” Bu sözler Türk ekonomisinin amirallerinden Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Yıldırım Koç’a ait. Türkiye’de muhafaza edilen paha biçilemez el yazması Kur’ân-ı kerimler Koç Grubunun desteğiyle ABD’nin başkenti Washington’da sergilenmeye başladı. Biz de bir grup gazeteci olarak hem sergiyi takip ettik hem de Ali Koç’u dinleme fırsatı bulduk. Ali Koç’un gündeminde bu sefer ekonomi değil ağırlıklı olarak dünya politikaları vardı:

BATI DÜNYASININ HATASI

“İki haftadır ABD’deyim. Sürekli görüşmeler hâlindeyim. Buradaki insanlar Orta Doğu’da ne olup bittiğini, Türkiye’nin hassasiyetlerini anlamıyor. Burnumuzun dibindeki sorunlara Türkiye’nin kayıtsız kalamayacağını da göremiyorlar. Bu, Batı dünyasının büyük hatası. İslamofobi, Batı dünyasında artarak ilerliyor. İş, siyasetçilerin seçim kampanyasında söylemlerine kadar geldiyse hakikaten endişe verici bir durum. İslamofobiye katkı veren en büyük şey de ne yazık ki mülteci sorunu. Batı’da İslam dünyasına karşı bilgisizlik ve ön yargı var. Biz ise kendimizi anlatmada sıkıntı yaşıyoruz. Oysa kaos ortamının giderilmesinde Türkiye’nin önemli yeri olduğunu yaşayarak anlıyoruz. ABD ile de iletişim kopukluğu var. Türk dostu olan, Türk Amerikan ilişkilerine dünya açısından önem veren insanlar bu ilişkinin nereye gittiği konusunda şaşkınlık içinde olduklarını tez zamanda eski seviyeye getirilmesi gerektiğini söylüyorlar.”

GARİP BİR DÖNEMDEYİZ

“Çok garip bir dönemden geçiyoruz. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve bütün dünya açısından. 21’inci yüzyılın sorunlarının bu kadar sürede, bu kadar çoğalmış olması endişe verici bir durum. İlk defa kilolu insanlar, zayıf insanlardan daha fazla olmaya başlamış. İlk defa 1.2 milyon insan trafik kazasında ölüyormuş. Bunun 2025’e kadar 2,5 milyon olması bekleniyormuş. Yüksek tansiyondan ölen sayısı sigaradan ölenlerin sayısını geçmiş. Bunun başında gelir eşitsizliği var. Bunu İstanbul’da söylediğimizde yerden yere vuranlar oldu. G20’de inandığım bir şeyi söyledim haftalarca bunu düzeltmek için çalıştım. Oysa son derece samimi masum duygularla tespitti. Basının oturup biz ne yapıyoruz, ne için yapıyoruz demesi lazım.”

10 YIL ÖNCE, BUGÜN YAŞADIKLARIMIZA "SAÇMALAMA" DERDİK

“Eski dünya öldü, yenisi doğmaya çalışıyor. Yeni dünyanın liderleri piyasa kadar sosyal konulara da cevap veren bir anlayış içinde olmalı. ABD’ye baktığınız zaman senatörler iki yılda bir seçime gidiyor. İş dünyası çeyreklerle uğraşıyor. Çeyrek tuttu mu tutmadı mı ona bakıyorlar. Bence dünyada yaşadığımız en büyük sıkıntı hangi işte, hangi jenerasyonda olursan ol değişimin çok hızla gerçekleşiyor olması. Ayak uydurmanın çok zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bakın Nokia’nın yüzde 45 pazar payı vardı. Bugün otomotiv üreticileri ‘Nokia’nın başına gelen benim de başıma gelebilir mi’ diye düşünüyor. İlk defa ABD seçimlerinde Hillary Clinton aday olacağını Facebook sayfasından duyurdu. İki saat içinde 10 milyon kişi izledi. 10 yıl önce söyleseler ‘saçmalamayın’ diye cevap verilirdi.”

Fatih Selek - Türkiye gazetesi