Ali Koç, Köln'de Fenerbahçelilerle bir araya geldi

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Almanya’nın Köln kentinde, Avrupa Fenerbahçe Kongre Üyeleri Platformu'nun organize ettiği etkinlikte Fenerbahçeliler ile bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, akıllı bir model ve sistemle çalışacaklarını belirten Koç, "Buradaki insan sermayesi ve futbol gelişmişliği sayesinde katma değer sağlayabilirsiniz. Futbol endüstrisi sürekli gelişiyor. Fenerbahçe’nin bu yıl oynadığı maçları teknik olarak analiz ettik. Büyük bir veri elde ettik. Bu rapor doğrultusunda hangi bölümde eksik ve ihtiyaçlarımız var ise onları rapor yaptık. Akademik konsept Fenerbahçeye yerleşmeli. Alt yapılara büyük önem vereceğiz. Hayatta bazı şeyleri mecburen, bazı şeyleri de tercihen yaparsınız. Akıllı bir modelle, sistemle çalışacağız. Hali hazırda hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında birlikte çalıştığımız scoutlar var. Seçildiğimiz takdirde nasıl bir scoutla çalışacağımızı belirledik" şeklinde konuştu.

"Kuvvetli sponsorlar bulacağız"

Fenerbahçe olarak sürekli tepeye oynamaları gerektiğini belirten Koç, temel hedefin uzun vadede öz kaynaktan sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Koç, "Bu hem futbol hem de olimpik branşlar için geçerlidir. Amatör branşlar için kuvvetli sponsorlar bulacağız. Bununla beraber hedefimiz sadece olimpiyatlara en çok sporcu veren kulüpten bir adım öteye gidip Türkiye adına da olimpiyatlarda en çok madalya kazanan bir kulüp haline gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"Alex tutumu yanlıştı"

Alex’in gidişinin yanlış olduğunu söyleyen Ali Koç, Fenerbahçe’de resmi bir göreve getirebileceklerini söyledi. Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Alex hakkında, "Şampiyonlar Ligi istatistiği ile kişilik ve efendiliğiyle gönlümüzde farklı bir yeri var. Son zamanlarda gitme vakti gelmişti ama gidişi çok yanlıştı. Alex ile hoca arasında bir sıkıntı vardı. Alex tutumu bence yanlıştı. Kendisi de yanlış yaptığını söylemişti. Kendisine şunu dedim; futbol için yaşlısın ama hayat için gençsin. Bize çok güzellik yaşatan kaptanımızın gidişi kabul edilemez. Bir gün Fenerbahçe'de resmi bir görevi olursa görürüz" dedi.

"Her şeyin 3 Temmuza bağlı olmasından rahatsızım"

3 Temmuz olayıyla ilgili de konuşan Ali Koç, Fenerbahçe’nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade ederek, "Seçim malzemesi yapılmayacak kadar önemli bir unsurdur. Fenerbahçe’nin başında kim olursa olsun onun davasıdır. Allah korusun başkanımıza bir şey olursa hepimize, yöneticilere olur. İnşallah seçimlerden önce yargıtaydan olumlu karar çıkmasını bekliyorum. Bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız. Yargıtay kararından sonra maddi ve manevi tazminat için sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Her şeyin 3 Temmuza bağlı olmasından rahatsızım" dedi.

"Herkes herkesin gerçek yüzünü görsün"

"Benim samimiyetim de niyetim de belli" diyen Ali Koç, "Ben kimseye söz söyletmem dedi sayın başkanımız ama kapalı kapılar arkasında bir sürü laf etti. Ben istedim ki onu açığa çekmek, sağolsunlar onlar da gerçek yüzlerini gösterdiler, kendini tutamadılar. Bana sorarsanız bir kısmı mantık dışı, bir kısmı deli saçması, bir kısmı da tamamen hayal ürünü. Bu iyi oldu çok iyi oldu, çünkü herkes herkesin gerçek yüzünü görsün. Ben hep samimi olmaya çalıştım. Benim samimiyetim de niyetim de belli. Bugünkü açıklamalara baktığımız zaman da, başkanımızın nasıl konuştuğunu, nasıl hitap ettiğini, nasıl cümleler kurduğunu bilen birisi olarak, bu açıklamaların onun sözleri cümleleri olmadığını, kimler tarafından yapılabileceğini az biraz tahmin edebiliyorum. Geldiğimiz nokta budur, bundan sonrası hayırlısı diyelim. İnşallah daha fazla bu söylemler ilerlemez, ilerlerse de biz de buradayız. Tekrar son bir defa bir çağrı yapıyorum. Böyle söz düellosuna gerek yok. İstediğiniz yerde istediğiniz televizyonda, iki medeni insan olarak çıkıp, her türlü görüşümüzü, endişemizi, şikayetimizi, suçlamamızı yapalım. Ben buna hazırım ilk defa bir başkan adayı olarak" şeklinde konuştu.

Sinan Karamurat

