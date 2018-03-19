Ali Koç: 'Mali bağımsızlığımız tehlikede'

“Büyük bir fırsatı kaçırdık”

Fenerbahçe'de Haziran ayı yapılacak seçimde aday olan Ali Koç, genel kurul üyeleriyle buluştu. Cumartesi günü oynanan Galatasaray derbi maçına ilişkin konuşan Koç, “İstemediğimiz bir sonuçla, derbiyi beraberlikle sonuçlayarak büyük bir fırsatı kaçırdık. Yine de kalan 8 maçı kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'nin olduğu yerde her zaman umut vardır” dedi.

“Seçildiğimiz takdirde ilk olarak camiamızın kenetlenmesini sağlayacağız”

Stattaki taraftar sayısının azaldığını söyleyen Koç, “Bugün geldiğimiz noktada bizi biz yapan taraftarımızın, halkın Fenerbahçe'den uzaklaştığını görüyoruz. Özellikle son iki sezonda Kadıköy'deki taraftar ortalamamız, tarihimizde hiç alışkın olmadığımız seviyeye geldiği söyleniyor. Rekor şekilde puan kayıplarını da bunun bir etkisi olarak görüyorum. Bizler seçildiğimiz takdirde ilk olarak camiamızın kenetlenmesini sağlayacağız. Bunu da hep beraber omuz omuza vererek başarabiliriz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Fenerbahçe'yi zirveye taşımak”

Fenerbahçe'yle ilgili planlarını anlatan Ali Koç, “Bizim tek projemiz var, Fenerbahçe'yi ait olduğu yere zirveye taşımak. İlk olarak sandığınızdan çok daha vahim durumdaki mali durumumuz için seferberlik ilan edeceğiz. Benim tarzım olmamasına karşın açıklamak zorundayım. Kulübümüzün kasasına 4 Haziran'da hatırı sayılır bir sermaye girişi için işlemleri başlatacağız. Şu an resmi bir görevimiz olmadığı için bu işlemleri başlatamıyoruz. Her sene 10 bin yeni üye girişi sağlamamız lazım. Bunu sadece gelir açısından da değerlendirmeyin. Fenerbahçe'de üye sayısı ne kadar artarsa, Fenerbahçe'nin bağımsızlığı da o kadar garanti altına alınır. Mali bağımsızlığımızın tehlikede olduğunu buradan açıkça ifade ediyorum. Gerçekçi olmak zorundayız ancak bunu yaparken şampiyonlukların en büyük adayı olmaktan da vazgeçeceğiz anlamı çıkarmayın. Fenerbahçe'nin böyle bir tahammülü yok” dedi.

“Fenerbahçe'yi hiç kimse bölemez”

Başkan adaylarının bir araya gelip konuşması gerektiğini aktaran Koç, “2005 kongresinde Fenerbahçemize gelecekteki Fenerbahçe başkanı olarak gösterildim, onur duydum, şeref duydum. Ancak aday olduktan sonra iftiralarla karşı karşıya kalmak beni derinden yaraladı. Şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim. Fenerbahçe'yi hiç kimse bölemez. Fenerbahçe TV ya da başka bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür. Başkanımızın; bende, Türk sporunda, Fenerbahçemizde emeği çoktur. Ama bu iş bittiği zaman da birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmalıyız” açıklamasında bulundu.