Ali Koç medyanın bir bölümünü davet etmedi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, ‘Camiaya Sesleniş' programına Türk Sporunda yer alan medya kuruluşlarının bir bölümünü davet etmedi. Fenerbahçe Televizyonu'nda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Her medya kuruluşuna eşit davranıyoruz” derken, Türkiye'nin en köklü medya kuruluşlarından biri olan İhlas Haber Ajansı'nı ‘Camiaya Sesleniş' programına davet etmedi. Bir çok medya kuruluşundan isimlerin yer aldığı programda sebebini bilmediğimiz bir şekilde İhlas Haber Ajansı muhabiri yer almadı.

Programda sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un, “Yalan ve taraflı haber yapan hiç bir basın kuruluşu aramızda yer almadı” demesi dikkat çekti. İhlas Haber Ajansı olarak bugüne kadar yalan haber yapmadığımız gibi bundan sonra da kendi ihtiraslarımız uğruna kamuoyunu asla yanlış bilgilendirmeyeceğiz. İhlas Haber Ajansı olarak her kim olursa olsun hep doğruların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Fenerbahçe ve başkanı Ali Koç hakkında da asla yalan ve yanlış bilgi vermeyeceğiz. İhlas Haber Ajansı gibi köklü ve tarafsız, Türkiye'nin en büyük ajanslarından biri olarak, 'yalan ve taraflı haber yapanlar bugün aramızda yok' ifadesini üzerimize almıyoruz fakat orada olamamaktan daha çok bu tür söylemler bizleri üzmektedir.