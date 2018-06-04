Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ kimdir? Ali Koç'un eşi kim? Bundan tam 13 yıl önce Ali Koç, çocukluk arkadaşı olan Nevbahar Demirağ dünyaevine girdi. Şimdi ise çiftin 2 çocuğu bulunuyor.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Çiğdem Simavi'nin küçük oğlu, Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç, tartışmasız Türkiye'nin en gözde isimlerindendi. Ali Koç, gösterişten uzak bir yaşam sürüyor magazin ve cemiyetten oldukça uzak duruyordu.

Herkesin ilgisini çeken Ali Koç, 2005 yılında çocukluk arkadaşı Nevbahar Demirağ ile dünyaevine girdi. Bir anda gündeme oturan Nevbahar Demirağ Koç hala magazinden ve cemiyet hayatından uzak bir hayat yaşıyor. Peki kimdir bu Nevbahar Demirağ?

NEVBAHAR DEMİRAĞ KOÇ KİMDİR?

43 yaşındaki Nevbahar Demirağ'ın annesi 1970 yılının Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Tuğbay, babası AND Film'in patronu Turgut Demirağ. Nevbahar Demirağ ilkokuldan üniversiteye kadar, tüm eğitimini Amerika'da yaptı.

RESİM SERGİLERİNİ KAÇIRMIYOR!

Üniversiteyi bitirdikten sonra da Türkiye'ye dönmeyip, Los Angeles'ta yaşamına devam etti. Nevbahar Koç, sanatın her türüyle yakından ilgilenen bir isim. Özellikle önemli resim sergilerini kaçırmıyor.

TENİS OYNAMAYI VE YÜRÜYÜŞ YAPMAYI SEVİYOR!

KÜSAV'ın (Kültür Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı) başkanı olan kayınvalidesi Çiğdem Simavi'nin açtığı sergilerin de gediklisi. Spora büyük ilgisi olan Nevbahar Demirağ Koç, tenis oynamayı, yüzmeyi ve uzun yürüyüşler yapmayı çok seviyor.

SANATÇI MELİKE DEMİRAĞ'IN KARDEŞİ

Nevbahar Koç ile ünlü şarkıcı Melike Demirağ'ın üvey kardeşler. Melike Demirağ da caz sanatçısı Rüçhan Çamay ile film yapımcısı Turgut Demirağ'ın kızı. Üsküdar Türk Kız Koleji'ni bitirdi