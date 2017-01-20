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Ali Poyrazoğlu güldürdü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Asi Kuş" adlı oyunuyla iki gün sahne alan ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, kendisini izleyen yüzlerce seyirciyi hem güldürdü, hem de düşündürdü.

Ali Poyrazoğlu güldürdü

20 Ocak 2017 12:15

Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen Stand-up tarzındaki oyununu İspanya'nın ünlü balesi Karmen Müzikalinden kesitlerle zenginleştiren ünlü tiyatrocu, 3 perdelik oyunun ikinci perdesinde ise tam anlamıyla bir felsefe akımı gerçekleştirdi. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra Türkiye'deki büyük şirketlere de gelecek planları konusunda eğitim veren Poyrazoğlu, bu eğitimlerinde karşılaştığı anılarını izleyenlerle paylaştı. Sponsorların plaketlerini 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir verdi. Prof. Dr. Özdemir aynı zamanda oyunun sonunda da Tiyatro Sanatçısı Ali Poyrazoğlu'na bir çiçek takdim etti. 

İbrahim Aldemir

Etiketler: Ali Poyrazoğlu, balıkesir


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