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Ali Ravcı: 'Beşiktaş saygıyı hak ediyor'

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürerken, sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada siyah-beyazlıların oynadığı futbolla saygıyı hak ettiğini söyledi. Sonucu ne olursa olsun karşılaşmanın centilmence geçmesi temennisinde bulunan Ravcı, “Bütün mücadelemizi son ana kadar sürdürüp neticesine de bakacağız” dedi.

Ali Ravcı: Beşiktaş saygıyı hak ediyor

19 Nisan 2018 13:38

E. Y. Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş’ın oynadığı futbolla saygıyı hak ettiğini belirterek Pazar günü oynayacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı oyuncuların hafta boyunca iyi hazırlandığını kaydeden Ravcı, “Elbette Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir takım bizde deplasman karnemize bakıldığında güzel sonuçlar alan bir takımız” dedi.

“Elimizden geleni yapacağız”

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında talihsizliğini yaşadıklarını ifade eden Ravcı, “Son saniyelerde gelen gol tabii ki üzdü. Ama neticede ne kadar üzgün olsak da o maç geride kaldı. Bütün teknik ekibimizi ve futbolcularımızı bugüne kadar verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Canları sağ olsun. Şimdi önümüzde zor bir Beşiktaş maçı var. Rakibimizin büyüklüğünün ve gücünün farkındayız. Oynadığı futbolla saygıyı hak eden bir takım. Elbette bizde İstanbul’da elimizden geleni yapacağız. Elbette Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir takım bizde deplasman karnemize bakıldığında güzel sonuçlar alan bir takımız. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmaya futbolcularımız iyi hazırlandılar. Ellerinden gelen bütün mücadeleyi göstereceklerine inanıyorum. Sonucu ne olursa olsun, centilmence geçmesini temenni ettiğimiz bir maç olmasını diliyoruz. Bütün mücadelemizi son ana kadar sürdürüp neticesine de bakacağız” diye konuştu.  

Mehmet Türel

 

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