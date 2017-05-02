Ali Ravcı: 'Son 4 hafta, 4 tane final maçımız var'

Takımın Balıkesir deplasmanına hareketi öncesinde Nurettin Soykan Tesisleri’nde İHA’ya konuşan Sportif Direktör Ravcı, Bandırma deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini ifade etti.

“Bandırmaspor'un lige tutunabilmesi açısından önemli bir maç”

Bandırmaspor’un lige tutunabilmesi açısında oldukça önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Ravcı, “Tabii biliyorsunuz bu hafta Göztepe gibi önemli bir rakibi yendik. 3 haftalık kötü bir gidişe de dur demiş olduk. Bizim için kritik bir haftaydı. Göztepe maçında taraftarımız önünde galip gelmemiz bizi, taraftarı ve camiayı mutlu etti. Liderliğimizi devam ettiriyoruz. Eskişehir ve Sivas ile olan puan farkını da en azından korumuş olduk. Bu haftayı geçtik, tabii yeni bir haftada Bandırmaspor deplasmanına gidiyoruz. Bu maç da önemli bir maç, çünkü Bandırmaspor'un lige tutunabilmesi açısından çok önemli bir müsabaka. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Hazırlıklarımızı, planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Çünkü son 4 hafta, 4 tane final maçımız var. En azından rakiplerimizle olan puan farkını korumamız gerekiyor. Son hafta Sivas maçına gideceğiz. Takımın son maçta oynadığı futbol Yeni Malatyaspor’un iyi futbolunun geri döndüğünün göstergesidir diyebiliriz. Kendimize inanıyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Bu maçtan da inşallah 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.