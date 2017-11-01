Ali Rıza Egemen: 'Takıma güven geldi'

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in en iyi kadrolarından birine sahip olduklarını ancak beklemedikleri saha sonuçlarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Bütün spor kamuoyu Trabzonspor'un ligin en iyi kadrolarından birine sahip olduğu konusunda hem fikir ancak bugüne kadar aldığımız saha sonuçlarıyla bu örtüşmemişti. Kadro kalitemiz açasından bir sıkıntımız yok. Kenar yönetimi açısından da bu kaliteyi yakaladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de elde ettikleri Galatasaray galibiyetinin moralleri üst seviyeye çıkardığını belirten Egemen, "Oynanmadan maç kazanılmıyor ama takımımıza bir güven geldi. Kayserispor maçı bizim açımızdan çok önemli bir müsabaka. İyi olacağını düşünüyoruz. Her maç ayrı ayrı bakıyoruz. Oynanmamış tüm müsabakalar 3 ihtimallidir ama biz kadromuza ve teknik heyetimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Gökmen Şahin