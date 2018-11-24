Ali Şahin ve İrem Yaman'a büyük onur

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Grand Prix Final Müsabakalarının ardından WT'nin 2018 gala programı gerçekleştirildi. Geceye, WT yönetim kurulu üyeleri, uluslararası federasyon başkanları, teknik direktörler, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı. 2018 yılının en iyilerinin buluştuğu gecede ödül sahipleri de belirlendi.

Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, en yüksek oyu alarak 2018 yılının dünyada en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü. 2018 yılında Avrupa Şampiyonluğunu elde eden ve Rusya ile Tayvan Grand Prixlerinde altın madalya kazanan İrem Yaman da yılın en başarılı kadın sporcusu seçildi.

Gecede ayrıca yılın erkek sporcusu, yılın erkek ve kadın hakemleri, yılın federasyonu ile yılın en iyi hareketi dallarında ödüller sahiplerini buldu.

Yılın en prestijli ödülüne layık görülen Ali Şahin, “Ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada düzenli olarak kürsüde yer alıyoruz. Bu emeklerimizin karşılığında böylesine değerli bir ödüle layık görülmek gurur verici. Bu başarı tüm ekibimizin başarısıdır. Nihai hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize en iyi sonuçları kazandırmak. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülü tüm taekwondo camiamıza armağan ediyorum” dedi.

Yılın en iyi kadın sporcusu seçilen İrem Yaman ise, “Özellikle son 1 yıl içinde çok önemli başarılar elde ettim. Tarihe geçecek başarılara imza attım. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Başarılarımı devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.