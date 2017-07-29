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Ali Sami Yen kabri başında anıldı!

Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 66.yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Ali Sami Yen kabri başında anıldı!

29 Temmuz 2017 12:32

Galatasaray Kulübü’nün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen için ölümünün 66. yıl dönümünde Feriköy’deki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya ile camianın önemli isimleri katıldı. Törende Ali Sami Yen için dualar okundu. Burada açıklamalarda bulunan Özbek, “Emanetinin her zaman ileriye götürülmek üzere görev edindiğimizi kabri başında duyurmak istiyorum. Sağ ol, var ol. Mekanın cennet olsun. Işıklar içinde yat. Her zaman kalbimizdesin. Allah rahmet eylesin” dedi.

SEBA DA ZİYARET EDİLDİ

Başkan Dursun Özbek, Ali Sami Yen’i mezarı başında andıktan sonra, ezeli rakibi Beşiktaş’ın efsane ve unutulmaz başkanı Süleyman Seba’nın da mezarını ziyaret etti. Seba için de dualar okundu.

Oğuzhan Ort

Etiketler: Ali Sami Yen, galatasaray


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