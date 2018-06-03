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Ali Şen: 'Ali Koç kazanacak'

Fenerbahçe Olağan Seçimli Kongresi'nde oy kullanmaya gelen sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Şen, Ali Koç'u desteklediğini belirterek, "Ali Koç kazanacak" dedi.

Ali Şen: Ali Koç kazanacak

03 Haziran 2018 13:52

Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı kongresinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışırken, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Ali Şen de oy kullanmak için Ülker Stadyumu'na geldi. Oğlu Metin Şen, Ali Koç'un listesinde yer alan Ali Şen, oy kullandıktan sonra İHA'ya kısa bir açıklama yaptı. "Büyük Fenerbahçe için her şey daha iyi olacak" diyen Ali Şen, seçimde Ali Koç'u desteklediğini ifade etti. Koç'un, Aziz Yıldırım karşısındaki şansıyla ilgili olarak da yorum yapan Şen, "Kazanacak" diye konuştu. 

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar
 

 

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