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Ali Şen: Ben gitmesini bildim, Aziz Yıldırım’da gitmesini bilsin!

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen, başkan olduğu dönemde gitmesini bildiğini, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın da inatlaşmadan başkanlıktan çekilmesini ve yerine Ali Koç’un gelmesi gerektiğini söyledi.

Ali Şen: Ben gitmesini bildim, Aziz Yıldırımda gitmesini bilsin!

21 Ekim 2016 20:45


Bodrum cup yarışları sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Fenerbahçe eski kulüp başkanı Ali Şen taraftarların istifa sloganları atmaması gerektiğini kongrede Ali Koç’un başkan olmasının gerektiğini ifade etti.

"Aziz Yıldırım ile taraftarların arasındaki gönül ilişkisi kopmuş"

Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’u desteklemesi gerektiğini de dile getiren Şen, şu ifadelere yer verdi:
"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’ye tüm başkanlardan daha çok hizmet etti. Anlaşıldı ki, Aziz Yıldırım ile taraftarların arasındaki gönül ilişkisi kopmuş. Bundan sonra bunu toparlamak çok zor. Bugün taraftarların gönlünde tek bir başkan var oda Ali Koç. Ben zamanında Fenerbahçe yönetimine girmesini tavsiye etmiştim Ali Koç’a, çok iyi oldu yönetime girmesi. Bugün Ali Koç’a Fenerbahçe başkanı olmak istiyor musun? dediğimde hayatımın en büyük hayalidir demişti. Ali Koç’u desteklemeyen hiçbir Fenerbahçeli olduğunu zannetmiyorum. Aziz Yıldırım’ı bir tarafa koymak Fenerbahçelilere asla yakışmaz. Bizim kulüpte onursal başkanlık makamı tüzükte yoktur. Tüzüğe ilave ederiz, onursal başkan olur Aziz Yıldırım. Kongreye ikisinin birden çıkması Aziz Yıldırım’ın da 'Ali Koç’u destekliyorum' demesi sonucunda Fenerbahçeli taraftarların gönlünde bin sene yaşar."

"Ali Koç gönül rızası ile gelmeli"

Kavganın kimseye yararı olmadığını ifade eden Ali Şen, "Onun için benim tavsiyem Ali Koç'un başkanlığa gelirken Aziz Yıldırım ile görüşerek ve konuşarak gönül rızası ile gelmesidir. Aziz Yıldırım'ın desteğini ve onayını alsın. Bu istifa naraları da sona ersin. Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yapalım ve örnek olalım. Bunu Yıldırım yapabilir mi yapabilir, Ali Koç yapabilir mi yapabilir. Ben kongre yapıldığı zaman gitmesini bildim o yüzden Aziz Yıldırım aday olabildi. Eğer ben o dönem aday olsaydım sanmıyorum karşındaki rakibin kazanabileceğini. 1998 yılında yapılan kongrede ben de aday olsaydım o olmazdı. Çünkü Aziz Yıldırım Ali Şen aday değilse ben adayım demişti. Fenerbahçeliler'in reisi başkanı olduğu geçmiş yıllarda en büyük desteği ailesinin yanında Fenerbahçe taraftarları gösterdi. Bunu bilerek Aziz Yıldırım'ın inatlaşmaya gideceğini sanmıyorum. 18 yıldır o koltukta oturan bir kişinin tecrübe sahibi olduğunu görüyor ve biliyorum. Bütün bu bilgi ve tecrübenin içinde inatlaşma yapmayacağını düşünüyorum ve taraftarın gönlünde olan kişi ile taraftarın arasında girmenin bir anlamı yok. Aziz Yıldırım'ın yıkılması doğru değil hak etmedi. Aziz Yıldırım döneminde 6 tane şampiyonluk aldılar ve başarılı oldular ama artık herkesin beraber olup kavga olmadan hareket etmesi gerekli" dedi. 

Etiketler: Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım


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