Ali Şen, CRI TÜRK FM'de Hayri Hiçler'in hazırlayıp sunduğu 'Süper Spor Saati' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şen, konuk olduğu programda son günlerde futbol dünyasının gündeminden düşmeyen Fatih Terim - Arda Turan polemiği, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve Çin'in dünya futbolundaki konumu hakkında görüşlerini paylaştı.

Oğuz - Aykut açıklaması

Yıllar önce Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman ile yaşadığı polemiğin hatırlatılarak benzer bir durumun Arda Turan ile Fatih Terim arasında yaşandığının söylenmesi üzerine görüşlerini paylaşan Ali Şen, “Ben Oğuz ile Aykut'u severim; fakat o zaman yaptığım işle gurur duyduğumu da söyleyemem. O dönem şartlar öyleydi. Pek iyi bir şey yapmadık herhalde, kendileri ve aileleri mutsuz oldu” dedi.

"Fatih Terim'in yanındayım"

Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki polemik ile ilgili konuşan Ali Şen, “Fatih Terim mütevazı bir insandır, başkasının hakkını yemek istemez. Fatih Terim'in bugün yaptığının bir sebebi vardır. Terim'i çok iyi tanıyorum, bir kişiye adaletsiz bir diğer kişiye adaletli davranacak bir insan değil. O yüzden; Arda'nın, Burak'ın, Selçuk'un, Gökhan'ın aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Sen dahil herhangi bir kimse bana Fatih Terim haklı mı diye sorsa; Fatih Terim'i iyi tanıdığım ve kişiliğini bildiğim için Fatih Terim'in yanında olacağımı ve onu haklı göreceğim kesindir. Olayın iç yüzünü bilmediğimiz için fikir yürütmeyi doğru bulmuyorum; ama ne yaptıysa Fatih'in doğru yaptığını söylerim. Fatih Terim'i dün tanıyanlardan değilim, birinci gününden itibaren tanırım. Fatih Terim, Barcelona'da 6 ay hiç oynamayan, daha sonra oynamaya başladığında da kadroda olmayan bir Arda'yı milli takım kadrosuna aldı ve kaptan yaptı. Sporcular vefakar olmalı. Kendilerini o noktaya getirenleri hiç bir zaman unutmamalı ve saygı duymalı" ifadelerini kullandı.

"Gönlüm Fenerbahçe'den yana"

Ali Şen bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında, "Fenerbahçe kadrosu Galatasaray'dan daha kötü değil, iyi ve tecrübeli oyunculara sahip. Bu tip maçlarda öne çıkan en büyük faktör tecrübe oluyor. Futbolcuların yetenekleri ve zekaları tecrübeden sonra geliyor. Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcuların sayısı daha fazla ve inanılmaz bir psikolojik rahatlık var. 17 yıldır bu sahada yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Kadıköy'de sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların tedirginliği maç sonuna kadar devam edecek. Psikolojik rahatlık Fenerbahçe için önemli bir avantaj olacak. Fenerbahçeli futbolcuların bu maçı daha kolay kazanabilir. Gönlüm Fenerbahçe'nin galibiyetinden yana fakat bir gün, Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenecek. O, bu Pazar mıdır? Bilmiyoruz ama bir gün mutlaka olacak. Futbolda da bunlar zaten 15 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra olmamalı. Rekabetin devam etmesi için ve büyük derbi diyebilmemiz için aradaki farkın çok açılmaması gerek" açıklamasını yaptı.

"Çin, dünya futbolunda söz sahibi olacak"

Çin’in futbola yaptığı yatırımlarla Amerika’nın önüne geçeceğini söyleyen Ali Şen, “Şike ve bahisten yıpranan Çin Ligi toparlanmaya başladı. Daha önce Çin Ligi, yaşlı adamlar ligiydi artık öyle değil. Bugün Avrupa'da ve dünyada milli takım kadrolarına seçilen futbolcular, Çin Ligi'ndeki performanslarına göre değerlendiriliyorlar. Çin, ticarette ve kültürde olduğu gibi dünya futbolunda da önde gelen ülkelerden olacak” diye konuştu.

