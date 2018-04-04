Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti - Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir?

Sarı-lacivertli kulüp Benta Şen'in vefatının ardından resmi siteden şu açıklamalar yer verdi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, yarın Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

BENTE ŞEN KİMDİR?

Bente Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Bente Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Fenerbahçe eski başkanıdır. 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapmıştır.

Ali Şen (spor adamı), tam adıyla Ali Haydar Şen 1939 yılında Kosova‘nın Prizren kentinde doğmuştur. Babası Hasan Maga’dır. Kosova’da ilk, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra ailesiyle birlikte 2 Haziran 1956 tarihinde Türkiye’ye İstanbul‘a göç etmişlerdir.

Türkiye’ye yerleştikten sonra İstanbul, Fatih-Sakalışerif semtinde manav dükkanı açıp işletmeye başlamıştır. Ancak 23 sürdürebilmiştir. Sonra kaynakçı çırağı olarak çalışmaya başladı.Ve askerliğini yapmaya gitti. Askerden sonra Danimarka’ya kaynakçı olarak gitti.

Ali Şen, işçi olarak Danimarka, Kopenhag‘a gitmiştir. 4-5 ay sonra şirketin üçüncü adamı İnspektör oldu. 2 ay sonra da Danimarka’nın tanınmış Ludwigsen-Herman şirketine Genel Müdür olarak geçti. Orada Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının 18 yaşındaki kızı Bente ile yaşadığı aşk sonucunda onunla evlenmiştir. Eşi Bente ile yaşadığı aşk ve zaman içinde işçilikten patronluğa yükselişi, Danimarka’nın resmi televizyon kanalı DR 1 tarafından 2003 yılında hazırlanan “Sınırsız Aşk” adlı bir belgesele konu olmuştur.

Danimarka’da dericilik hayatına başladı. 1967 yılında Türkiye’de ilk kez deri konfeksiyonunu Ali Şen ihraç etti. 1970’lerin başında Japonya’dan ABD’ye ve tüm Avrupa’ya ilk kez deri konfeksiyonunu ihraç etti. 1981 yılında İş Bankası’ndan İzmit’teki batık Kazlı Deri Fabrikasını 5 milyon 800 bin dolara satın aldı. Fabrikanın adını MAGA (Babasının adı) Deri olarak değiştirdi. Avrupa’nın birinci, dünyanısertleşince 1989 yılında işe son verdi.



1986 yılında, ilk Gazprom Türk- Rus Enerji toplantısına Turgut Özal‘ın isteği ile birlikte gitti. Mihail Gorbaçov ile başlayan ve Boris Yeltsin ile devam eden gaz ticaretine, Vladimir Putin‘in iktidara gelmesi ile başladı. Ali Şen Gazprom’un Türkiye’deki ortağıdır.

Ali Şen’in sahibi olduğu şirket BOTAŞ‘ın açtığı doğalgaz dağıtım ihalesini 37 şirket arasında kazanan 4 şirketten biri olması ile gündeme gelmiştir.

Fenerbahçe kulübüne gelmeden önce kısa bir süre de gazetecilik yapmıştır. 1975 yılında Fenerbahçe’ye geldiğinde kulübün basketbol branşının başına getirilmiştir. 12 Nisan 1981’de ondan önceki başkan Razi Trak‘ın yerine Fenerbahçe Kulübünün başkanı seçilmiştir. 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapmıştır.

‘Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon’ sloganı ile özleşmiştir. 1995-96 sezonunun sonunda ise kulübün efsane isimlerinden Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin‘in takımla ilişiğini kesmiştir.

Ali Şen ve yönetim kurulu 15 Şubat 1998’de futbol takımı liderken olağan kongre ile yönetimi devretmiştir. Fenerbahçe Kulübünün başına Ali Şen’den sonra Aziz Yıldırım gelmiştir.

Ali Şen Bodrum’un Yalıkavak beldesinde yaşamaktadır.