Ali Serim: 'İtalya ile iş yapan Türk şirketleri dikkatli olmalı'

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, İtalya’da son günlerde yaşanan politik duruma ilişkin açıklama yaptı.

İtalya’da son günlerde yaşanan politik sorunlar dün piyasaları oldukça rahatsız olmamız gerekecek kadar etkilemeye başladığını belirten Serim, "Avrupa borsaları etkilenmekle kalmadı Atlantik ötesinde de finansal piyasalardan reaksiyon geldi. Sorunun temelinde Avrupa Birliği (AB) karşıtı söylemlerle yola çıkan politik akımların ülkeye hakim olmak üzere olması var. Esasen İtalya AB projesinin temel taşlarından sayılan bir ülke. AB üyeliği tarihi olarak ülkede ezici çoğunluk tarafından desteklendi" dedi.

Ülke vakti zamanında euroya geçişi adeta büyük bir mutluluk ve aceleyle gerçekleştiğini kaydeden Finans Uzmanı Ali Serim, "Fakat problem Euro Bölgesinde İtalya’nın ekonomik performansının zayıf kalmasından kaynaklandı. AB ortalamasının altında kalan ekonomik kalkınma 2007 yılı sonrasında yaşanan büyük zorluklar ve özellikle gayrisafi milli hasıladaki düşüşü ve borç stokunun gayrisafi milli hasılanın yüzde 135’ini aşması halkın moralini altüst ettiği. 1997’den günümüze gayrisafi milli hasılası ancak ortalama yüzde 3 büyümüş bir İtalya var karşımızda. Avrupa’nın en kötü seyreden büyüme oranlarına sahip İtalya AB’nin ve AB Merkez Bankası’nın acı reçetelerini uygulamak zorunda kaldı. Bu durum halkta ciddi bir reaksiyona sebep oldu ve bugün yaşanan noktaya gelindi. Neticede bilinen politik partiler giderken AB karşıtı 5 Yıldız Hareketi öne çıkarak popülizmin İtalya’ya hakim olduğu bir yakın geleceği gözler önüne serdi. En fazla oyu alan partiler istedikleri gibi harcama yapmak, vergileri düşürmek, sıkılaştırılan emeklilik yasası gibi yasaları eski haline çevirerek AB’nin İtalya’ya dayattığı acı reçeteyi reddedeceklerini söyleyerek büyük bir finansal krizi ateşlemenin eşiğinde gibi gözüküyor. 2.3 trilyon euro borç ile İtalya AB’nin en borçlu ülkesi" ifadelerini kullandı.

"İtalyan bankacılık sektörü durumdan yara alıyor"

İtalya ile iş yapan Türk iş insanlarına dikkatli olmalarını tavsiyesinde bulunan Ali Serim, "Çok yakın bir zaman içinde ne olduğu belli olacak gibi gözükse de durumu gözlemlemek ve hızlı karar almadan hareket etmenin faydalı olduğu bir zaman dilimindeyiz. Özellikle İtalyan bankacılık sektörü durumdan yara alıyor. İtalyan ortaklı veya finansmanı İtalyan kaynaklı yatırımlarda dünya çapında aksaklıklar olması muhtemel. Son olarak İtalyan ekonomisinin küçük adımlarla da olsa iyiye gittiğini, AB’nin temkinli davranması durumunda bu krizin İtalya’nın Euro Bölgesinde kalarak büyük bir çöküş olmadan atlatılmasının da mümkün olduğunu belirtmem gerekiyor. Zira İtalyanlar da AB ve AB Merkez Bankasına ihtiyaçları olduğunu dillendirmeseler de biliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.