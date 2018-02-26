Ali Serim: 'Savunma sanayii alanında Türkiye’nin gelişmişliği gurur veriyor'

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, strateji ve finans uzmanı Ali Serim, son yıllarda savunma sanayide yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Türkiye’nin başarılı bir şekilde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deneyim ve başarısını sergilerken Türk Savunma Sanayii’nin geldiği gelişmişliği de gösterdiğini vurgulayan Serim, "Savunma sanayii alanında Türkiye’nin gelişmişliği gurur veriyor. Anlaşılıyor ki yakın gelecekte ekonomimizin önemli bir kısmı hızla gelişen bu sektörün faaliyetlerinden önemli katkılar edinecek. Hükümetin en yerinde icraatlarının başında yerli üretim ve milli teknolojilere verdiği önem geliyor. Nuri Demirağ’ın 1936’da kurduğu uçak şirketi ve Nuri Killigil’in 1938 yılında başlattığı yerli silah üretim serüveni ile başlayan sektörel tarih göz önüne alındığında köklü bir geçmişten bahsetmek söz konusu olsa da bu girişimlerin çeşitli sebeplerle önünün kesildiği malum. Daha sonra ki uzun yıllar boyunca tamamen devlet uhdesinde çeşitli girişimlerde bulunulmuşsa da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde sektörel meclisin kurulmasının 2006 yılında gerçekleşebilmesi bir çok şeyin özetini veriyor" dedi.

"Türkiye, kendi insansız hava aracından kendi füzesini atabilen beş ülkeden biridir"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin açıklamalarına göre, 2017 yılında Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Ali Serim, "2002 yılında ihracat tutarının sadece 60 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde muazzam bir başarı hikayesiyle karşılaştığımız anlaşılıyor. Son yıllarda paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a satıldı. Geçmişte ABD ve Uruguay gibi ülkelere de satışı yapılan telsizler ve bazı atış sistemleri Ürdün'den Pakistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Endonezya'ya kadar gönderildi. Türkiye'nin ürettiği tekerlekli zırhlı araçlar Cezayir, Azerbaycan, Bahreyn ordularında yer aldı.

Yapılan resmî açıklamalara göre 2002 yılında 66 olan proje sayısı 2018 yılında 600’e, sözleşmeye bağlanmış proje bedelleri toplamı ise 5.5 milyar dolardan 42.5 milyar dolara ulaşmıştır. Savunma sanayi, yıllık 1.25 milyar dolar seviyesinde Ar-Ge harcaması ile Türkiye’nin en fazla Ar-Ge ve teknoloji yatırımı yapan sektörü konumuna gelmiştir. HAVELSAN, ASELSAN, TAI ve Roketsan gibi bu sektörün öncülerinin Ar-Ge harcamalarına verdiği önem başarının da kaynağı olmuştur. Çalışanlarının yüzde 60’ı da Ar-Ge personelidir. Türkiye, kendi insansız hava aracından kendi füzesini atabilen beş ülkeden biridir. Halen, ASELSAN ATAK helikopteri, F16, ANKA ve gemilere gimballi sistemleri geliştirmektedir. ATAK helikopterlerinin yazılımı tamamen ASELSAN mühendislerince yapılmıştır. Bomba ve füze atışlarında hedefi gören ve odaklanan gözlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Bu gözler 20 kilometreden hedefi görme kabiliyetine sahiptir. Gurur verici bir tablo. Buna dün ilk kaynak seremonisi yapılan yerli denizaltıyı da eklediğimizde heyecan duymamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Özel sektörün bu noktada kolay finansmana ulaşması önemli olduğunun altını çizen Serim, "Bu konuda önemli programlar geliştirilmiş ve devlet Ar-Ge faaliyetlerine destek paketleri sağlamak başta olmak üzere her türlü desteği vermiştir ve vermektedir. Diliyorum bu destekler daha da artacaktır. Kısa sürede ülkemiz ihracatının daha büyük bir kısmı ve istihdamın daha da fazla bir oranı savunma sanayi tarafından sahiplenebilecektir. Diliyorum ülkemizin başlıca vergi rekorları kıran şirket ve grupları da savunma sanayi yatırımları yapmak konusunda daha girişimci ve cesur adımlar atarlar" şeklinde konuştu.