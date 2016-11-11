Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Ali Sunal'ın Babasıyla İlgili Paylaşımı Duygulandırdı

Ali Sunal'ın Babasıyla İlgili Paylaşımı Duygulandırdı

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın babasının 72'inci yaşını kutladığı fotoğraf ve altına düştüğü nota kısa sürede büyük beğeni geldi.

Ali Sunalın Babasıyla İlgili Paylaşımı Duygulandırdı

11 Kasım 2016 16:05

Usta sanatçı Kemal Sunal, yaşasaydı bugün 72 yaşında olacaktı. Ünlü komedyenin oğlu Ali Sunal, geçmişte çekilmiş, kız kardeşi Ezo Sunal'ın da olduğu bir kareyi İnstagram hesabından paylaştı. Ve bu paylaşım kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

"HEP VAR OLACAKSIN"

Yayımladığı fotoğrafa duygusal bir not düşen Ali Sunal, "İyi ki doğdun güzel adam, melek adam. İyi ki geldin bu dünyaya, iyi ki seni tanıdık, senden temizliği saflığı öğrendik. İyi ki canım oldun, babam oldun, canım babam oldun. İyi ki dokunabildim, sarılıp öpebildim, dizlerinde uyuyabildim. İyi ki vardın, varsın, hep var olacaksın. İyi ki..." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: ali sunal, kemal sunal


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!