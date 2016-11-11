Usta sanatçı Kemal Sunal, yaşasaydı bugün 72 yaşında olacaktı. Ünlü komedyenin oğlu Ali Sunal, geçmişte çekilmiş, kız kardeşi Ezo Sunal'ın da olduğu bir kareyi İnstagram hesabından paylaştı. Ve bu paylaşım kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

"HEP VAR OLACAKSIN"

Yayımladığı fotoğrafa duygusal bir not düşen Ali Sunal, "İyi ki doğdun güzel adam, melek adam. İyi ki geldin bu dünyaya, iyi ki seni tanıdık, senden temizliği saflığı öğrendik. İyi ki canım oldun, babam oldun, canım babam oldun. İyi ki dokunabildim, sarılıp öpebildim, dizlerinde uyuyabildim. İyi ki vardın, varsın, hep var olacaksın. İyi ki..." ifadelerini kullandı.