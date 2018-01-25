Ali Sürmen yeniden aday

Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Şubat 2015’de seçilmekten büyük onur duyduğumuz Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığında, yönetimdeki arkadaşlarımızla görev süremizin tamamlanmasına kısa süre kaldı. Trabzonspor gibi bir markanın bu ulvi makamına layık olabilmek ve üstlendiğimiz görevin hakkını verebilmek için, kurullar arası ilişkilerde tarafsız kalarak, doğruya destek verip yanlışa “yanlış” demeye özen gösterdik. Gelinen noktada camianın büyük çoğunluğunun bu dönemde devam etmelisiniz şeklindeki samimi ve ısrarlı önerilerini değerlendirerek 17 Şubat 2018 tarihinde yapılacak genel kurulumuzda Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

Gökmen Şahin