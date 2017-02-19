“Memur-Sen’e Davet Tercihimiz Evet” buluşmalarının ilk ayağı Muğla’da gerçekleştirildi. Muğla’da büyük coşkuyla karşılanan Yalçın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bir konuşma yaptı. Yalçın, Muğla'nın 15 Temmuz'da çok önemli bir demokrasi sınavı verdiğini söyleyerek, “Biz de bu amaçla destansı şehir Muğla'dan bu hareketi başlattık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına tuzağı Muğla'dan kurmaya çalıştıklarında isyanı ve itirazı yükselten Muğla'da böyle bir kampanyayı başlatmaktan memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Şu ana kadar siyaset konusunda hassasiyetlerini ifade ettiklerini ve asla adres ifade etmediklerini belirten Yalçın, referandum konusunun siyasi parti tekelinde olan bir konu olmadığını vurguladı. Anayasa konusunun bütün sivil toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Yalçın, “Onun için bunu iktidar partisi, muhalefet partisiyle sınırlayarak 'ya oradansın ya buradansın' yaklaşımıyla insanları farklı kulvarlara çekme yarışı olarak görenler hata ediyor. Bu konu millet ve memleket meselesidir” şeklinde konuştu.

İstikrar yakalanamadığı takdirde Türkiye'nin bu coğrafyada ayakta kalma şansının zayıflayacağını kaydeden Yalçın, bütün kumpasların, tuzakların Türkiye'nin üzerine yürüdüğünü dile getirdi. Suriye'de bütün dünyanın operasyon yaptığını dile getiren Yalçın, “Oradaki çeşitli terör örgütlerine havale ettikleri bir kavgayla 5 milyon insan evinden, yurdundan edildi. Bunun 3 milyonu Türkiye'de. Suriye'nin ne olacağı konusunda henüz netlik yok. Her zaman patlamaya hazır bir bomba gibi” ifadelerini kullandı.

“Koalisyonlardan başarı çıkmadı, çıkmaz”

Yalçın, Türkiye'nin istikrarsızlığı kaldıramayacağını ve parlamenter sistemle başarıyı yakalayamayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

“93 yıllık Cumhuriyet, 66. hükümet. İstikrarsızlığın yoğun olduğu 38 yıl içinde 37 hükümet var. Bu hikayeden başarı çıkmaz. Türkiye'nin toparlandığı, milletle bütünleştiği dönemleri ancak parmakla gösterirsiniz. Biz dünyanın üçte bir coğrafyasını idare etmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetlerin de 5 önemli şehri var. Kudüs, Kahire, Şam, Bağdat ve İstanbul. Bu şehirlerden dördü düştü ve sadece İstanbul kaldı. Biz bu ülkenin entelektüel gücü olarak her zaman bunların karşısına çıktık. Memur-Sen olarak biz şimdiye kadar duruşumuzdan, yürüyüşümüzden asla sapmadık. Ödenecek bir bedel varsa bunu da öderiz dedik.”

“Muğla'da cumhurbaşkanı katledilmeye çalışıldı”

15 Temmuz'da ülkenin kendi silahlarının, mermilerinin, tanklarının kendi milletinin üzerine sürüldüğünü hatırlatan Yalçın, “Pensilvanya'nın Fetenyahusu Muğla'da bu ülkenin cumhurbaşkanını katletmeye çalıştı. Bu ülkeye en büyük ihaneti gösterdiklerinde Memur-Sen, 23.30 itibarıyla açıklama yapıp, 'millet iradesinin yanında, demokrasinin yanında darbenin sonuna kadar karşısındayız' dedi. Tüm üyelerimizle meydanlara indik” dedi.

Türkiye'nin bir daha darbelere maruz kalmamasını, yoluna emin adımlarla yürümesini istediklerini vurgulayan Yalçın, “15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın 'Evet'çisiyiz. Bunu net olarak ifade ediyorum. Çünkü biz bu ülkede bir daha antidemokratik süreçler yaşansın istemiyoruz. Biz bu ülkede sabah kalkıp akşama hükümet değişikliği, pazarlıklarla yoğrulan, fırlayan, inen, yükselen borsa ve dolarlar istemiyoruz. Bu ülke büyüsün ve yürüsün istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Ülkenin istikrarına ve yarınlarına yatırım yapacaklarını anlatan Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Evet' diyeceğiz ve umudu büyüteceğiz. Her ne kadar sorunlarımız fazla olsa da umudumuz sorunlarımızdan çok daha fazla. Memur-Sen ailesi olarak tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu ülkenin geleceğine dair yatırımımızı 16 Nisan'da yapmış olacağız. Bunu yapmak için yola revan olduk. Bu ülkenin yaşadığı travmayı, bu ülkeye yaşatılan turbülansı görmeyenler 'evet'in kıymetini bilmeyenlerdir. Onun için 'Evet'in kıymetini bilenleri bu anlamda ter dökmeye davet ediyorum.”

“Ben de Memur-Sen’in bir ferdiyim”

Tarihi bir sürece tanıklık edildiğini belirten AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise, “Böyle bir süreçte kenetlenerek hareket etmeli ve hainlere fırsat vermemeliyiz. Ben de Memur-Sen'in bir ferdiyim. Muğla'da Memur-Sen ailesine elimizden gelen desteği verdik. Memur-Sen'in buralara gelmesini çok olumu buluyorum. Verilen emekleri çok değerli görüyorum. Genel Başkan Ali Yalçın'ın ilk hareket noktası olarak Muğla'yı belirlemesini çok anlamlı buluyorum” diye konuştu.

Akif İnan’ın dizelerinden okuyarak sözlerine başlayan Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Bekir Turhan da Memur-Sen’in “Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri” diyerek yola çıktığını belirterek, “Memur-Sen, daima insanlığın safında yer alan bir erdemliler hareketidir. Hamdolsun bugün Akif İnan'ın müjdelediği baharı yaşıyoruz. Dişimizle tırnağımızla kazıyarak bugünlere geldik. Birleri on binlere, yüzbinlere, 1 milyonlara taşıdık. Bu yolda emeği geçen tüm öncülerimizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyük Türkiye idealinin ateşini Muğla’da yakmaktan onur duyuyoruz”

Memur-Sen Muğla İl Temsilcisi Önder Uçak ise, “Destan yazan sivil toplum kuruluşumuzun öncülerini, saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz destanında direniş ateşinin yakıldığı yerdir Muğla. Büyük Türkiye idealinin ateşini Muğla'da bir daha yakmaktan onur duyuyoruz. Siz değerli teşkilatıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kampanya startının Muğla’da verilmesini değerli gördüğünü kaydeden AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, “Cumhurbaşkanımız, ülkemizi iç savaşa sürüklemek isteyen hainler tarafından Marmaris'te hedef alınmak istenmişti. Cumhurbaşkanımız ise halkı sokağa buradan davet etmiş ve işgal hareketi bastırılmıştı. Şükürler olsun Muğla böyle bir direniş ile dirilişe öncülük etti” şeklinde konuştu.

Yalçın, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar’ı ziyaret etti.