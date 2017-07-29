Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, 40 fabrikanın üretim yaptığı Aliağa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, atık su arıtma tesislerin yanında bulunan otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Kuru otların bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yangın, organize sanayisi üzerinde yoğun duman oluştu. Organizedeki özel güvenlik görevlilerin itfaiyeye haber vermesiyle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ekibi ile İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz ve organize sanayi itfaiye ve iş makineleri yangına müdahale etti. Korku dolu anlar yaşatan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Yangın, bir saat süren bir çalışmayla güçlükle kontrol altına alındı.

Can ve mal kaybı yaşanmadığı yangında, tahminler göre 50 dönümlük makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

Nimet Ergün