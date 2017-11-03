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Aliağa'da 10 Kasım törenlerinin ayrıntıları belli oldu

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 79’uncu ölüm yıl dönümünde yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa İlçesinde de anılacak.

Aliağada 10 Kasım törenlerinin ayrıntıları belli oldu

03 Kasım 2017 18:47

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı, 10 Kasım Cuma günü saat 08.30’da Aliağa Cumhuriyet alanındaki törenle başlayacak. Törende, Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtına sunulacak. Çelenk sunumunun hemen ardından saat 09.00 itibariyle, TRT yayını belediye hoparlörüne verilecek. Saatler Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'i gösterdiğinde Petkim, Tüpraş gemilerinden siren sesi verilmesi ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak. Cumhuriyet Alanındaki anma töreni, Türk Bayrağının yarıya indirilmesi ile sona erecek.
Anma programı saat 09.30'dan itibaren Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak olan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. 10 Kasım konulu sinevizyon gösteriminin yanı sıra şiirlerle Atatürk’ün hayatı anlatılacak. Program, öğrenciler tarafından sahnelenecek olan 10 Kasım Oratoryosu ile son bulacak.

Öte yandan, ilçe genelindeki okullar Atatürk'ü Anma Haftasına uygun olarak kendi bünyelerinde programlar hazırlayacağı belirtildi. Hafta boyunca okullarda, Atatürk'ü Anma konulu kitap, fotoğraf sergisi gibi etkinlikler düzenleneceği de aktarıldı. 

Etiketler: aliağa

 

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