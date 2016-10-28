Edinilen bilgilere göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ticari taksilerle iş yerlerine bavullar içerisinde gümrük kaçağı sigara getirilerek dağıtım yapıldığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, üç iş yerine bavulla girmeye çalışan şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 365 paket muhtelif yabancı marka kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili G.D. (35), H.Y. (52) , B.K. (33) ve F.T. (28) gözaltına alındı. Operasyonla kamunun 23 bin 555 lira zarara uğramasının önlendiği öğrenildi.

Nimet Ergün

