Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale kara yolu Çaltılı dere Mahallesi Hacı Ömerli rampasında meydana geldi. İzmir istikametinden Aliağa istikametine giden A.E yönetiminde 45 YB 3404 plakalı otomobil, iddialara göre aynı yönde gitmekte olan M.G. idaresindeki 35 NCM 78 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü M.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Y.E yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine yaralılar Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.