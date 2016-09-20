Edinilen bilgiye göre, gemi söküm tesislerine sökülmek üzere götürülen Panama bayraklı tanker, Aliağa açıklarında kendisini çeken römorkun motorunun arızalanması nedeniyle imbat rüzgarın etkisiyle Karadut mevkiine sürüklenmeye başladı. Gemide bulunan mürettebat demir atarak gemiyi karaya sürüklenmekten kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. 129,1metre genişliğindeki 55.86 tonajlı gemi, arka plajlarda bulunan sahile 100 metre mesafede karaya oturdu. Gemide bulunan mürettebat Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nimet Ergün

İZMİR