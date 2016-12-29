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Aliağa'da terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aliağada terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

29 Aralık 2016 18:42

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunmak ve meydana gelen terör olayları sonrasında terör örgütünü destekleyen açıklamalar yapmak suçlarını işledikleri gerekçesiyle Aliağa’da ikamet eden bazı şahıslara operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne ait renkleri simgeleyen çeşitli materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Şüphelilerin, örgüt propagandası yapmanın yanı sıra Irak/Kandil bölgesindeki örgüt mensuplarına da ziyaretler gerçekleştirdikleri öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir operasyonla aynı kapsamda gözaltına alınan 3 şahıs ile gözaltına alınan şüpheli sayısı beşe yükseldi. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Nimet Ergün

Etiketler: 2 gözaltı, aliağa, terör operasyonu


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