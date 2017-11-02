Aliağalı şefe altın madalya

Yemek yapma konusundaki yeteneği ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken ve katıldığı birçok yarışmadan dereceyle dönen Şef Volkan Ataç, Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği ‘Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Alanya Belediyesi Kültür Merkezindeki yarışmada yarışmacıların yaptıkları yemekler jüri tarafından yemek sunumu, lezzet ve görünüm açısından değerlendirildi. Jüri üyeleri yemeklerin tadına bakıp hem lezzet, hem de görsel sunumları için puanlama yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmaya kuzu pirzola kategorisinde katılan Aliağalı Şef Volkan Ataç, klasman birinciliği ve altın madalyaya layık görüldü.

Uluslararası bir yarışmada Aliağa’yı temsil etmekten büyük onur ve gurur duyduğunu belirten Aliağalı Şef Volkan Ataç, “Yarışmaya katılmama destek veren başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm destekçilerime teşekkür ediyorum” dedi.