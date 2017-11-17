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Aliağaspor FK, Foça’ya konuk oluyor

İzmir Süper Amatör Ligi Kırmızı Grupta yer alan Aliağa FK, 8.haftada deplasmanda karşılaşacağı Foça Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Kasım Cumartesi günü Foça Bağarası 80.Yıl Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Aliağaspor FK, Foçaya konuk oluyor

17 Kasım 2017 03:19

Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Bornova 1881 Spor’u Aykut Geçmen’in tek, Muhammed Sak’ın iki golüyle 3-0 mağlup eden Aliağaspor FK, deplasmanda oynayacağı Foça Belediyespor maçına hazırlanıyor. Sarı siyahlılar karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Polat Çetin ve yardımcıları Serkan Ençetin, Yusuf Küçükakyüz yönetiminde sürdürüyor. Aliağa İlçe Stadında yapılan son antrenmanda sarı siyahlılar; pas, taktik ve hücum organizasyonları çalıştı. Son karşılaşmada alınan galibiyet sayesinde moralleri yüksek olan futbolcuların neşeli ve hırslı halleri teknik heyeti sevindirdi.

Oynadığı 6 maçta 12 puan toplayan Aliağaspor ligin 4’üncü sırasında yer alırken maç fazlası bulunan Foça Belediyespor 7 puanla 9’uncu sırada bulunuyor.

Her maça final havasında hazırlandıklarını belirten Aliağaspor Antrenör Yardımcısı Serkan Ençetin, “Oynadığımız son Bornova 1881 Spor karşılaşmasında iyi bir oyun sergileyerek üç puanı hanemize yazdırdık. Tempolu oyunumuzla herkesi memnun ettik. İstediğimiz takım oyununu sahaya yansıttık. Alacağımız seri galibiyetlerle ligde liderliği ele geçirmeyi hedefliyoruz. Takım olarak bunu başarabilecek güçteyiz. Taraftarımızın güçlü desteği ile sezon sonunda üst lige çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

Takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgi veren Ençetin, “Bu hafta Umut’un sakatlığı devam ediyor. Ramazan’ın hafif bir rahatsızlığı var. Adnan’ın geçen maçtan sakatlığı devam ediyor” dedi.

Etiketler: Aliağaspor FK, foça

 

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