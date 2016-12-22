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'Alibaba' tekrar kara listede

Çin'in e-ticaret devi Alibaba ABD'nin "adı çıkmış marketler" listesine tekrar girdi.

Alibaba tekrar kara listede

22 Aralık 2016 14:40

Alibaba geçen sene New York'taki stoklarını piyasaya çıkardığında 25 milyar dolarlık bir kazanç elde etti. Alibaba 4 sene önce bu listeden çıkarılmıştı, ancak ABD yetkilileri şirketin çevrimiçi platformu Taobao'da "yüksek seviye" sahte malzemeler sattığını söyleyerek tekrar şirketi listeye aldı. Şirket bu iddiaları reddederken, marketlerinin son yıllarda büyük anlamda düzeldiğini belirtti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında Çinli şirketlerin insanların fikir haklarını çaldıklarını iddia ediyordu. Alibaba grup başkanı Michael Evans bu olay için "hayal kırıklığı" kelimelerini kullandı ve bu olayın sebebinin altında ABD'nin içinde bulunduğu siyasi iklimin etkili olduğunu belirtti. 


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