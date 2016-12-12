Beşiktaş'ta yaşanan bombalı terör saldırının ardından Alibeyköy'de teröre tepki için toplanan bir grup esnaf ellerine Türk bayrağı alarak Alibeyköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis Merkezine doğru yürüyüş düzenledi. 'Ne mutlu Türküm' diye sloganlar atarak yürüyen gruba çevredeki vatandaşlarda destek verdi. Sloganlar atarak polis merkezine gelen vatandaşlar orada önce istiklal marşı okudu. Ardından polis merkezinde görevli polislere sarılan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Vatandaşlar polislere çiçek taktim ederek taziye dileklerinde bulundu. Vatandaşları karşısında gören polis ekipleri ise önce şaşırdı sonra duygusal anlar yaşadı.

Alibeyköy esnaflarından Gökhan Kuk, “Biliyorsunuz hain bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda çok sayıda polis kardeşimizi şehit verdik. Buradan terörü lanetliyoruz. Buradan herkese sesleniyorum. 7'den 70'e askerimizin polisimizin yanında olalım. Böyle dik kardeşçe olduğumuz sürece bu terör örgütlerinin bizlere kesinlikle bir şey yapacağına inanmıyorum. Buradan ölen şehit kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ailelerine ve tüm Türk milletine Allah sabırlar versin diyorum. Onlar ne kadar yaparsa o kadar devletimizin yanında duracağız” dedi.



Harun Basat - Tugay Saday

