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Alibeyköy’de olaylı yıkım

Alibeyköy’de market yıkımı sırasında görevli ekip ile market sahipleri arasında arbede çıktı. Polis, biber gazı ile olaya müdahale etti.

Alibeyköyde olaylı yıkım

28 Temmuz 2017 10:06
Alibeyköy’de olaylı yıkım - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Karadolap Mahallesi İkbal Sokakt'a faaliyet gösteren marketin sahibi ile marketin bulunduğu binanın müteahhidi arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlığın mahkemeye taşınması üzerine müteahhit, markete ek olarak bina yapısına uygun olmayan şekilde yeni eklemeler yapıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu. Yapılan incelemeler sonunda markete yeni ekler yapıldığının belirlenmesi üzerine yıkım kararı verildi. Yıkım kararını yerine getirmek için markete gelen yıkım ekibi ile market sahibi yakınları arasında arbede yaşandı. Marketin yıkımını kendilerinin yapacağını belirten market sahibi Hüseyin Bülbül yıkım ekibini ikna edemeyince olay büyüdü. Bunun üzerine polis ekipleri, yıkım ekibine direnen market sahiplerine biber gazı ve copla müdahale etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Yaşanan olayların ardından markete yapılan eklemeler yıkılırken, market sahibi Hüseyin Bülbül’ün tepkisi devam etti. Olayların sorumlusu olarak müteahhidi gösteren Bülbül, “Gitmiş beni şikayet etmiş. Benim binadaki eksiklikleri gidermeden başka bir binanın yapımına başladı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Bunun üzerine oda gidip marketin bina yapısına uygun olmadığı gerekçesi ile şikayet etti. Bu adam benim komşum değil, sokaktan geçen biri değildir. Gerekçesi de benim onu mahkemeye vermem. Bu benim doğal hakkımdır. O benim binamı tamamlamadan başka binaya başladı. Gelmiş burada bana 15 bin lira ver, şikayetimden vazgeçeyim, yıktırmayacağım diyor. Bu parayı vermedim diye gelip yıktılar” diye konuştu. 

Mehmet Altunışık

Etiketler: Alibeyköy


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