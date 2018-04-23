Aliboğazı’nda Vali ile 5 çayı

Tuncelili Valiliği, bugün Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aliboğazı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2'si ölü, 1 ağır yaralı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Operasyonun devam ettiği bölgeye Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, MİT Bölge Müdürü, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur'la birlikte girilmez denilen Aliboğazı’na gitti. Burada başarılı bir operasyonla 3 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçiği tebrik eden Vali Sonel, onlarla çay içip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da selamını iletti.

2017'de 114, 2018'de 20 terörist etkisiz hale getirildi

İHA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2018 yılında bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) desteğiyle Tunceli’de komando, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İnsansız hava araçları ve helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonlarda “kırmızı” listede aranan ve 9 güvenlik görevlisi ile 1 öğretmeni şehit eden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, "turuncu" listede yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Nazımiye gücü sorumlusu "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, gri listede yer alan sözde Pülümür sorumlusu “Delila” kod adlı Zeynep Miran, “Baran” kod adlı Haydar Gül, “Soro Amed” kod adlı Mehmet Reber Çetin, “Harun Munzur” kod adlı Maşallah Malazgirt’in de aralarında bulunduğu 20 terörist ölü olarak ele geçirildi.

2017 yılında ise 114 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Fatma Çıray