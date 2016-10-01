Adalet Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 1560 sözleşmeli, 23 kadrolu zabıt katibi alacağını duyurmuştu. Zabıt Katipliği için istanbul’dan sonra en çok sözleşmeli personelin alınacağı duyurulan Gaziantep’te ise 190 sözleşmeli zabıt katibi alınacağı açıklanmıştı. Yapılacak sınava müracaat eden 3 bin 800 kişi sınav için çağrılınca, adliye içerisinden başlayıp, yaklaşık 1 kilometre uzanan uzun sıra oluştu. Sabahın erken saatlerinde Gaziantep adliyesi önüne gelen binlerce kişi, sınava girebilmek için saatlerce sıranın kendisine gelmesini bekledi.

Mülakata yazılı sınavı geçen 600 kişi çağrılacak

Sınava girmeye hak kazanan 3 bin 800 kişi, çıkacakları komisyon önünde 3 dakikada 190 kelime yazması istenecek. İstenen sayıyı tutturan yada üstüne çıkmayı başaran 600 kişi belirlenecek. Belirlenen 600 kişi daha sonra sözlü sınava tabi tutulacak. Mülakatı kazanan 190 kişi, zabit katibi olarak göreve başlayabilecek.

Öte yandan, sınava Gaziantep ve çevre illerin haricinden Kocaeli, İstanbul, Mersin, Kırıkkale, Kayseri, Adana ve Erzincan gibi farklı vilayetlerden de katılanlar oldu.

Orhan Erkılıç