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Alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Her yıl Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na çok sayıda Türk vatandaşı geçiş yaparken, bu bayramda euronun yükselişini fırsat bilen Yunan turistler alışveriş için Ayvalık'a akın etti.

Alışveriş için akın akın Türkiyeye geliyorlar

15 Haziran 2018 15:01

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndan Türkiye'ye girişte bu bayram daha önce yaşanmayan bir hareketlilik söz konusu. Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere Ege’deki adalardan alışveriş için Türkiye'ye gelen Yunanlar yoğunluğa neden oldu.

Yunan turistler özellikle alışveriş için ilçeye akın ediyor

Alışveriş için Türkiye'yi tercih eden Yunan turistler feribotları doldurdu. Ayvalık'taki semt pazarına akın eden yüzlerce Yunan vatandaşı, pazar filelerini doldurup evlerine öyle döndü.

Midilli halkının Ayvalık’taki semt pazarlarına akın ettiğini belirten Fatih Jale, “Midilli’den Ayvalık’a geliş sayısı çoğaldı. Avro’nun Türk Lirası karşısında yüksek olması nedeniyle tüm alış verişlerini Ayvalık’tan temin etmek isteyen Midilli halkı feribotları doldurmaya başladı. Geçtiğimiz Perşembe günü Ayvalık’ta kurulan bölgenin en büyük semt pazarına 400 Yunanlı geldi. Bunların hepsi de akşam seferimizde Midilli’ye dönerken yaptıkları alışverişlerle dolu dolu döndü. O kadar çok alışveriş yapmışlardı ki, feribotta adeta oturacak yer kalmamıştı. Hele hele şimdilerde daha çok inşaat malzemesi üzerine çelik kapı, seramik, mutfak dolapları, gardıroplar, mobilya gibi alışverişi yapıyorlar. En çok da giyim eşyalarını tercih ediyorlar” diye konuştu.  

Suat Salgın
 

 

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