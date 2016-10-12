Olay, saat 18.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılay’da bulunan bir alışveriş merkezinin 8’inci katına çıkan Kaan Karakütük (15), kendisini alışveriş merkezinin merdiven boşluğundan aşağıya attı. Talihsiz genç, diğer vatandaşların gözleri önünde alışveriş merkezinin beton zeminine çakıldı. Alışveriş merkezindeki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakütük’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak gelen Karakütük’ün yakınları sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, Karakütük’ün yakınlarını alışveriş merkezinin önüne getirilen ambulansa alarak müdahalede bulundu.

Polis olay hakkında inceleme başlattı.