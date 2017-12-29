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Alışveriş yaptıkları bakkalın motosikletini çaldılar

Gaziantep'te önce bir bakkala girerek alışveriş yapan 2 kişi, sonra geri dönerek bakkalın önündeki motosikleti çaldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda bakkal sahibi, peşinden koştuğu motosiklete yetişerek, hırsızların elinden almayı başardı

Alışveriş yaptıkları bakkalın motosikletini çaldılar

29 Aralık 2017 12:57

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde bulunan 40 yaşındaki Halil Çanlı'ya ait bakkala, kimliği belirlenemeyen 2 kişi alışverişe gelerek sigara ve bisküvi satın aldı. Paraları 2 TL eksik olduğunu söylemesi üzerine bakkal Halil Çanlı, helal ettiğini söyleyerek eksik parayı aldı. Bakkaldan çıkan şahıslar, bir süre sonra geri dönerek bakkalın önünde bulunan motosikleti çaldı.
Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda motosikletinin alındığını fark eden Halil Çanlı, iş yerinden hızla dışarı koştu. Motosikletin peşinden koşan Halil Çanlı, kısa sürede kaçan şahıslara yetişti. Yakalanacağını anlayan şahıslar, motosikleti bırakarak yayan olarak kaçtı.

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili soruşturma başlatıldı 

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, hırsızlık, motosiklet

 

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