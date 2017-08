Alışverişi ucuzlatan deve gücü tazı hızı şerbeti

Asterix hikayelerini bilirsiniz. Romalılar tüm Galya’yı ele geçirmiştir ama son bir köy hala direnmektedir. Asterix ve Obelix’in köyü, sihirli bir şerbet sayesinde tüm Roma ordusuna kafa tutmaktadır. Karşılarında kendilerinden kat be kat büyük Roma ordusu bile olsa, bu bir avuç Galyalı, başları her dara girdiğinde içtikleri bir damla sihirli şerbet sayesinde “bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik” şiirinin Fransa şubesi şeklinde her karşılaşmadan galip ayrılmayı başarır.

Asterix’in yaratıcıları Uderzo ve Gosciny bu sihirli şerbete hikayenin orijinal dili olan Fransızca’da “Potion Magic” (Türkçe tercümesi “Sihirli Şerbet”) adını vermişti; ama hikaye Türkçe’ye çevrilirken muhtemelen daha eğlenceli olsun diye “Deve Gücü Tazı Hızı Şerbeti” olarak çevrilmiş; olsun. Önemli olan, böyle bir sihir hikayesiyle büyüyen biz dünkü çocukların şu an hala aynı şerbeti hayatın dört bir köşesinde arıyor olmaya devam etmemiz.

Alaaddinin Sihirli Lambası

Aslında Galyalı Asterix bizi sihirle cezbeden tek hikaye değil. Alaaddin adlı bir gencin sihirli bir lambayı ovuşturunca içinden bir cinin çıktığı; “dile benden ne dilersin” diye sorduğu; Alaaddin’in ise cini denemek için zor bir dilek dilediği fakat cinin imkansıza yakın dilekleri bile kolayca gerçekleştirdiği masal, çocukluğumuzda dinlediğimiz güzel hikayelerden biridir.

Sihirli Fasulye masalı ise Grimm Kardeşler’in edebiyata armağan ettiği bir masal. Buna göre yoksulluktan kırılan bir aile, ellerinde kalan son varlık olan yaşlı ineklerini satmaya pazara giderken karşılarına ak sakallı bir ihtiyar çıkar ve 5 fasulye tanesi verir. Onlar da ineği satmak yerine bu 5 fasulyeyi evin dibine dikerler ve ertesi gün uyandıklarında gözlerine inanamazlar çünkü evin çevresindeki tüm tarlalar, dağlar, bayırlar, dere-tepe fasulyeyle dolmuştur.

Masal Olmayan Sihirli Cisimler

Sihirli cisimlerin hikayelerde ve masallarda bol miktarda kullanılmasının nedeni bu cisimlerin bizi hayal dünyasına götürüp belli bir sorunu kolayca çözerek mutlu etmeleridir. Sihirli bir değnek veya sihirli bir lamba veya sihirli bir pelerin veya sihirli bir anahtar veya sihirli bir sözcük, onu kullanan kişiye güç verir. Sihirli bir obje ile çözülmeyecek gibi duran zorlukların üstesinden kolayca gelinir; o sihirli objeyi kullanan kişi hem güç sahibi hem de kahraman olur. Peki günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve masal olmayan hangi sihirli cismi biliyoruz. Çok düşünmeyin, hemen söyleyelim: İndirim kodları.

İndirim kodu adı verilen dijital şifreler bir çeşit anahtardır. Bu anahtar sayesinde internetten alışveriş yaparken fiyatları mucizevi bir şekilde ucuzlatmak mümkün olur. Neden mucizevi? Çünkü herkes bilir ki alışveriş parayla yapılır. Ama paranın kısıtlı miktarlarda olduğu anlarda eğer elinizde bir indirim kodunuz varsa, o alışverişin ödemesinin bir bölümünü para yerine bu kodla yapmanız mümkündür. İşte bu bir sihir çeşididir ve olay masal değil tamamen gerçektir.

Cep Delik Cepken Delik

İnternetten yapılan alışverişin en güzel yanı yorulmadan, paket taşıma derdi olmadan, kasada sıra beklemeden sepeti doldurmak. Bir yandan sezon sonu indirimleri ve diğer yandan yeni sezonun birbirinden güzel ürünleri ekranımızda defile yaparken hangimiz istemeyiz bir fincan kahve eşliğinde o site senin, bu site benim alışveriş yapmayı? Peki şöyle sihirli bir şerbet olsa da, içince kredi kartımızın gücünü Obelix’in pazuları gibi şişirsek; fiyat etiketlerini Roma ordusunu deviren Asterix gibi devirsek… Evet o “Sihirli Şerbet” gerçekten var; isterseniz siz de deneyin.

Klasik bir durumdur: İnternetten alışveriş yapacaksınız. Ay sonu gelmiş, her cüzdanı açışınızda “cep delik cepken delik, kevgir misin be kardeşlik” türküleri söylüyorsunuz. Ama bir yandan da indirimler başlamış ve ne zamandır almayı beklediğiniz o hırkanın fiyatı etiketinde yüzde elli indirimli yazıyor. Tıklayın o hırkayı sepete atın. Rengini ve boyunu seçin. Sonra da geçin sepet sayfasına; yani kredi kartınızı çıkarmanız gereken sayfaya.

Küçükken Şerbet Kazanına Düşenler

Bazıları için para çok önemli değildir; onlar kredi kartını o sayfaya kahramanca yazıp takırt diye ödeme aşamasını bitirirler ve alışveriş otuz saniyede tamamlanır. Onların sihirli bir şerbete ihtiyacı olmayabilir. Hatta o kişilere Obelix adını verelim. Çünkü onlar küçükken sihirli şerbet kazanına düşmüş oldukları için hayat boyu şerbete ihtiyaç duymazlar.

Ama siz de bizim gibi küçükken kazana düşmediyseniz kredi kartınızı kahramanca o sayfaya yazmadan önce, sayfada daha küçük yazılan yazıları da okursunuz. Hatta farenizin ucuyla o sayfada başka yazı var mı, biraz beklesek bir şeyler açılır kapanır mı, atladığımız bir şey kaldı mı diye didiklersiniz. Çünkü bilirsiniz ki gözden kaçmış veya bilerek kaçırılmış, kıyıda köşede kalmış kelimeler veya herhangi bir unsur o anda hayat kurtarıcı olabilir. Didiklemeye devam edin, çünkü ancak o zaman o aradığınız şeyle karşılaşırsınız. Arayan derviş, muradına ermiş…

İndirim Kodunuz Varsa Buraya Girin Kutusu

Bu kutu her internet sitesinin her ödeme sayfasında mutlaka bulunur. Ya adınızı ve adresinizi yazdığınız sayfadadır, ya da fiyatın yazdığı sayfada. Ya fiyatın hemen yanındadır ya da altında. Ya bir kutu şekildedir, ya da bir kelimedir ve tıklayınca o kutu açılır. Ama genelde gözlerden kaçacak şekilde sayfaya yerleştirilmiştir ki küçükken sihirli şerbet kazanına düşenler o yazıyı görmeden alışverişlerini tamamlasınlar… Fakat sizin gözünüzden kaçmayacaktır “indirim kodunuz varsa buraya giriniz” kutucuğu.

İşte o an, biraz da şaşkınlıkla karışık, fiyatı bir miktar ucuzlatabileceğiniz hissiyatı oluşur. Gökyüzünde bir yıldız mı kaymaktadır? Dilek mi dilemeliyizdir? Ali Baba’nın “açıl susam açıl” gibi bir şifreyi bulması gibi bir şifre mi bulmamız gerekmektedir? Peki bu şifre nereden bulunur?

İndirim Kodu Nereden Bulunur?

İnternette indirim kodu diye yazınca reklamdaki “yüz milyon bin baloncuk” diyen küçük kızın kast etiğinden çok daha fazla indirim kodu karşınıza çıkar. Hatta bir rakam vermek gerekirse internette bulabileceğiniz indirim kodu sayısı gökyüzündeki yıldızlardan veya kafanızdaki saç tellerinden veya İstiklal Caddesi’ndeki hıncahınç insan sayısından veya Metin Oktay’ın attığı gol sayısından bile fazladır. Ama bu kadar kodun içinde kaybolmamak sizin elinizdedir.

Forumlarda pek çok indirim kodu bulunur. Sosyal medyada her önüne gelen bir kod paylaşmıştır. Bloglar dolmuş taşmıştır. Ama sizin aradığınız kod sadece bir tanedir. Bu durumda bir indirim kodu sitesi bulsanız iyi olur. Adı indirimkodu.com veya buna benzer şekilde olan bu tip sitelerde mağazalar alt alta sıralanır; tıklar bakarsınız ve o mağazanın gelmiş geçmiş tüm kampanya haberleri ve promosyon kodları bir aradadır. Siteden istediğiniz kodu alırsınız ve biraz önce alışveriş yaptığınız sitenin sepet sayfasına geri dönersiniz. Artık tek yapmanız gereken o indirim kodunu ödemenizde kullanmak ve fiyatı ucuzlatarak daha az para ile o ürünü satın almaktır.

Sihirli Şerbetin Yararları:

Nasıl ki deve gücü tazı hızı şerbeti hem lezzetlidir, lıkır lıkır içilir; hem bedavadır, köyde tüm Galya’lılara bilabedel dağıtılır; hem de anında işe yarar ve öyle bir güç patlaması yaşatır ki bir vuruşta 3-5 Romalı’nın aynı anda gözünü morartabilir. İşte indirim kodu da aynı o şekilde fayda sağlar. Çünkü;

- İndirim kodu kullanırsanız internetten yapacağınız bir alışverişe daha az para ödersiniz.

- Bir ihtimal taksite gerek kalmayacağı için ekstra taksit bedeli ödemezsiniz.

- Bütçenizi aştığınız için bir sonraki alışverişinizden vazgeçmek zorunda kalmazsınız.

- Çoğu zaman büyük parçalara odaklanıp unuttuğumuz detay aksesuarları bu sayede bedavaya ya da çok ucuza getirebilirsiniz. Mesela kazandığınız indirim oranı, bir şal, bir atkı, bir kravat ya da başka bir aksesuarla eşdeğerdir; kulağa harika gelmiyor mu?

- O çok beğendiğiniz hırkayı alabilmek için özel günlerde yapılacak indirimi beklemenize gerek kalmaz; kodu kullanarak anında fiyatı ucuzlatır ve alışverişi tamamlarsınız.

Yani dijital dünya bize çocukluğumuzda anlatılan masal dünyası ile benzerlikler taşır. Sihir kelimesi kullanılmasa da dijital alemde birtakım sihirli cisimler vardır ve indirim kodları bu mutluluk verici durumun en güzel örnekleridir.

Kaynak: www.indirimkodu.com