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Aliyev, TBMM Başkanı Kahraman'ı kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev, TBMM Başkanı Kahramanı kabul etti

22 Aralık 2016 11:43
Aliyev, TBMM Başkanı Kahraman'ı kabul etti - Tıkla İzle

TÜRKPA’nın hizmet binasının açılış törenine katılmak için Bakü’de bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Kahraman’a Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Kazakistanlı mevkidaşı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov eşlik etti. İsmail Kahraman 23 Aralık’a kadar devam edecek temasları kapsamında Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret edecek, TÜRKPA’nın hizmet binasının açılış törenine katılacak, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile görüşecek. 


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