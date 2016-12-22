TÜRKPA’nın hizmet binasının açılış törenine katılmak için Bakü’de bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Kahraman’a Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Kazakistanlı mevkidaşı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov eşlik etti. İsmail Kahraman 23 Aralık’a kadar devam edecek temasları kapsamında Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret edecek, TÜRKPA’nın hizmet binasının açılış törenine katılacak, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile görüşecek.