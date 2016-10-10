23. Dünya Enerj Kongresi'nde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev bir konuşma yaptı. Konuşmasına 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek başlayan Aliyev, " Bu yılın Temmuz ayında Türkiye çetin bir sınavdan şerefle çıktı. Türk halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında birleşerek büyük kahramanlık göstererek darbe girişimini karşısına aldı, devleti korudu. Türkiye'nin bugününü ve geleceğini korudu. Biz Azerbaycan olarak sizinle gurur duyuyoruz. " dedi. Enerji yatırımlarını da değinen Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, " Birçok enerji projemizi Türkiye ile birlikte yapıyoruz ve bu enerji projeleri dünya için büyük önem taşıyor. Dünyanın petrol tarihi Bakü ile başlar. Dünya Enerji Kongresi'nin Türkiye'de yapılması çok önemli bir hadisedir. Türkiye'nin dünya enerji siyasetindeki rolünü gösterir ve bu rol gittikçe artıyor. Türkiye'nin istikrarı ona dost olan ülkelere bütün dünyaya lazım. Çünkü Türkiye dünyanın enerji siyasetinin belirlenmesinde çok büyük rol oynuyor. İlk defa olarak tarihte biz Hazar Denizi'ni Akdeniz ile bağladık.Bugün Azerbaycan petrolü hem Türkiye'ye ihraç edilir ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ihraç ediliyor. Bize çok büyük fayda getiriyor. 2006 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını aziz kardeşim Erdoğan ile açtığımız geçen 10 yıl içinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji ve işbirliği daha da artı. 2007 yıldan sonra ise Azerbaycan tarihte ilk olarak ihraç etmeye başlamıştır. Bakü'yü Erzurum'la birleştiren boru hattını çekildi ve böylelikle biz Türkiye ile ihracata başladık. Azerbaycan'da tasdik edilmiş gaz ihtiyacı 2.6 trilyondur. Dünyanın en büyük gaz yataklarından biri Şahdeniz Azerbaycan'da bulunur. Bütün bunları göz önüne alarak mutlak büyük gaz hattı çekilmeliydi. Ve muhtelif şirketler ve ülkeler bu istikamette kendilerini göstermişler ancak hiçbir neticesi olmamıştır. Yine de Türkiye ve Azerbaycan bu istikamette liderliğini gösterdi. Bu güzel İstanbul’da 2012 yılında kardeşim Erdoğan ile birlikte TANAP Antlaşmasını imzaladık. TANAP Anlaşması tarihi bir anlaşmadır, o diğer projelere öncülük etti" şeklinde konuştu.

İsmail Coşkun - Serdal Altıntepe